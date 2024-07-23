超参数调整的目的是平衡偏差与方差之间的权衡。偏差是模型预测与现实之间的偏差。调整不足或拟合不足的模型无法辨别数据点之间的关键关系，也就无法得出准确性能所需的结论。

方差是模型对新数据的敏感度。可靠的模型在从训练数据迁移到其他数据集时，应能提供一致的结果。然而，方差较大的模型过于复杂——它们与原始训练数据集过度拟合，难以适应新数据。

偏差小的模型是准确的，而方差小的模型是一致的。良好的超参数调整可以优化这两方面，以创建最合适的模型，同时在训练过程中最大限度地提高计算资源效率。