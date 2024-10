C 是模型作为数据分类器时可接受的误差范围与由此产生的误差数量之间的比率。较低的 C 值可以建立一个平滑的决策边界,具有更高的容错性和更通用的性能,但也存在数据分类错误的风险。同时,高 C 值可以创建一个整齐的决策边界,从而获得更准确的训练结果,但也有可能造成过度拟合。