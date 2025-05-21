当我们决定为某个特定的业务问题构建 ML 模型时，我们希望选择一种能够最大限度减少误差并捕捉潜在信号的模型架构。偏差和方差代表预测误差的两个来源。偏差可以衡量由于过于简单化的假设而导致的预测与真实值的差距，而方差则捕捉基于不同训练数据的预测波动程度。

要构建能够很好地概括未见数据的模型，了解和管理这种权衡至关重要。偏差较大的模型容易出现欠拟合，从而丢失重要模式，而方差较大的模型容易出现过拟合，从而将噪声像信号一样捕捉。达到正确的平衡是有效机器学习设计的核心，也有助于解释为什么在训练数据方面表现良好的模型在现实世界中仍然可能失败。

在本阅读解释器中，我们深入探讨偏差-方差权衡和预测误差的技术细节，描绘如何为数据集构建正确的模型。