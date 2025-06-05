时间序列建模是指利用机器学习算法和统计方法分析随时间变化的数据点。

时间序列数据集与其他数据集的不同之处在于，它们并非由独立、不相关的数据点组成。虽然许多数据集都是基于单个观测值，但时间序列数据集带有时间戳标签，并跟踪变量随时间的变化，从而在数据点之间建立依赖关系。依赖关系是数据点之间的关系，其中一个数据点的数值会影响另一个数据点的数值。

在单变量时间序列建模中，时间是唯一的自变量。所有其他变量都取决于先前的值。多变量时间序列建模引入了更多的自变量，例如天气状况或人口统计信息。