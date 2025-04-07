以下是梯度提升过程如何运作的逐步分解。

初始化：首先使用训练集建立一个基础学习器模型（通常是决策树），其初始预测是随机生成的。通常，该决策树仅包含少量叶节点或终端节点。这些弱学习器或基础学习器通常因其可解释性而被选作最佳起点。此初始设置为后续迭代的构建铺平了道路。

计算残差：对于每个训练样本，通过从实际值中减去预测值来计算残差误差。此步骤可确定模型预测需要改进的领域。

使用正则化进行优化：在残差计算之后、训练新模型之前，进行正则化过程。此阶段涉及缩减集成中每个新加入的弱学习器的影响。通过仔细校准此尺度，可以控制提升算法前进的速度，从而有助于防止过拟合并实现整体性能优化。

训练下一个模型：使用上一步计算出的残差作为目标，训练一个新的模型或弱学习器来准确预测。此步骤的重点是纠正先前模型所犯的错误，优化整体预测。

集成更新：在此阶段，通常使用单独的测试集来评估更新后的集成（包括新训练的模型）的性能。如果在此数据集上的性能令人满意，则可以通过加入新的弱学习器来更新集成模型；否则可能需要对超参数进行调整。

重复：根据需要重复前面介绍的步骤。每次迭代都会在基础模型的基础上，通过训练新树来完善模型，从而进一步提高模型准确性。如果集成更新和最终模型在准确度上与基线模型相比令人满意，则进入下一步骤。

停止标准：当满足预定停止标准，例如最大迭代次数、目标精度或收益递减时，停止提升过程。这一步骤有助于确保模型的最终预测在复杂性和性能之间达到预期的平衡。