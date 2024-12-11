偏差和方差解释了工程师需要取得的平衡，以帮助确保机器学习模型的良好拟合。因此，偏差-方差权衡是解决欠拟合和过拟合问题的核心。

有偏差的模型会对训练数据做出强有力的假设，以简化学习过程，从而忽略其无法解释的细微差别或复杂性。方差是指模型对训练数据中学习波动的敏感度。

高偏差模型的例子包括线性回归算法或浅层决策树，它们假设简单的线性或二元关系，即使数据模式更为复杂。

对具有二次关系的数据使用线性回归模型会导致欠拟合，因为线性模型无法捕捉到固有的曲率。因此，该模型在训练集和未知的测试数据上的表现都很差，因为它不能很好地泛化到新数据上。

泛化是指模型理解所学模式并将其应用于未见数据的能力。方差小的模型也往往拟合不足，因为它们过于简单，无法捕捉复杂的模式。然而，低偏差模型如果过于灵活，则可能会过拟合。

高方差表示模型可能捕捉到训练数据中的噪声、特异性和随机细节。高方差模型过于灵活，导致训练误差较低，但在对新数据进行测试时，学习到的模式无法泛化，导致测试误差较高。

试想一下，在考试时只记住答案，而不是自己去理解获取答案所需的概念。如果考试内容与所学内容不同，你将很难回答问题。在差异和偏差之间取得平衡是机器学习模型实现最佳性能的关键。