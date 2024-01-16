特征转换是将一种特征类型转换为特定模型的另一种更具可读性的形式的过程。这包括将连续数据转换为分类数据，反之亦然。

分箱。此技术实质上是将连续数值转换为分类特征。具体来说，分箱将每个值与其周围的值邻域进行比较，然后将数据点分类到多个分箱中。分箱的一个基本示例是年龄人口统计，其中连续年龄按年龄组划分，例如18-25、25-30，以此类推。将值放入分箱后，可以通过均值、中位数或边界进一步平滑分箱。平滑分箱用分箱衍生的值替换分箱包含的值。例如，如果我们用均值对包含年龄值 18-25 的分箱进行平滑处理，我们可以用该分箱值的均值替换该分箱中的每个值。分箱可根据连续值创建分类值。平滑分箱是一种局部平滑形式，旨在减少输入数据中的噪声。7

独热编码。这是分箱的逆过程；它从分类变量创建数值特征。独热编码将类别特征映射到二进制表示，用于在矩阵或向量空间中映射特征。文献通常将这种二进制表示称为虚拟变量。由于独热编码忽略顺序，因此它最适合用于名义类别。词袋模型是自然语言处理任务中经常使用的独热编码的一个示例。独热编码的另一个示例是垃圾邮件过滤分类，其中类别垃圾邮件和非垃圾邮件分别转换为 1 和 0。8