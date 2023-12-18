有许多机器学习方法可以完成物体检测任务。示例包括 Viola-Jones 框架8 和方向梯度直方图。9然而，最近的物体检测研究和开发主要集中在卷积神经网络 (CNN) 上。因此，本页重点介绍物体检测研究中讨论最多的两类 CNN。请注意，这些模型是使用基准数据集（例如 Microsoft COCO 数据集或 ImageNet）进行测试和比较的。

R-CNN（基于区域的卷积神经网络）是一种两阶段检测器，它使用一种称为区域建议的方法，为每个图像生成 2000 个区域预测。然后，R-CNN 将提取的区域伸缩变换为统一大小，并通过单独的网络运行这些区域，进行特征提取和分类。每个区域根据其分类的置信度进行排名。然后，R-CNN 拒绝与得分较高的选定区域有一定 IoU 重叠的区域。其余不重叠和排名靠前的分类区域是模型的输出。10 正如预期的那样，这种架构计算成本高昂且速度缓慢。Fast R-CNN 和 Faster R-CNN 是后续修改版本，它们可以缩小 R-CNN 架构的大小，从而减少处理时间，同时提高准确性。11

YOLO (You Only Look Once) 是基于开源 CNN 框架 Darknet 的单级检测架构系列。YOLO 架构于 2016 年首次开发，它会优先考虑速度。事实上，YOLO 的速度使其更适用于实时物体检测，并为其赢得了最先进物体检测方法的常见称谓。YOLO 在几个方面不同于 R-CNN。R-CNN 会通过多个网络传递提取的图像区域，而这些网络可分别提取特征并对图像进行分类；相比之下，YOLO 则会将这些操作压缩到一个网络中执行。其次，较之 R-CNN 的约 2,000 个候选区域，YOLO 会对每个图像进行不到 100 次的边界框预测。除了速度优于 R-CNN 之外，YOLO 产生的背景假负例也更少，虽然它的定位误差更高。12自开创以来，YOLO 已进行多轮更新，且通常更侧重速度和准确性。13

虽然最初是为物体检测而开发的，但 R-CNN 和 YOLO 的后续版本也可以训练分类和分割模型。具体来说，Mask R-CNN 将物体检测和分割相结合，而 YOLOv5 可以训练单独的分类、检测和分割模型。

当然，除了 R-CNN 和 YOLO，还有许多其他模型架构。SSD 和 Retinanet 是另外两种模型，它们使用类似于 YOLO 的简化架构。14 DETR 是 Facebook（现为 Meta）开发的另一种架构，它将 CNN 与 transformer 模型相结合，其性能与 Faster R-CNN 相当。15