什么是自动化机器学习？

在数据科学管道中，数据科学团队必须执行许多步骤以构建预测模型。 即便是经验丰富的数据科学家和 ML 工程师团队，也会受益于 AutoML 更快的速度以及透明度。 数据科学家必须从假设开始，收集合适的数据集，尝试完成一些数据可视化工作，设计额外的功能以利用所有可用信号，使用超参数（链接位于 IBM 外部）训练模型；此外，要实现最先进的深度学习，他们还必须为深度神经网络设计最优架构，而且最好能在 GPU 上运行。

自动化特征工程



数据特征是机器学习模型输入数据的一部分，而特征工程是指数据科学家从现有数据中获取新信息的转换过程。特征工程是机器学习工作流程中的关键增值过程之一，性能堪堪可接受的模型与性能优异的模型之间的区别就在于特征的质量。 原始数据的这些数学转换被读入到模型中，并作为机器学习过程的核心发挥作用。 自动化特征工程 (PDF 1.7 MB) (AFE)（链接位于 IBM 外部）是一种消除人工以机器方式探索可行特征组合空间的过程。

人工方式的特征工程是现代“炼金术”，在时间方面成本很高：构建单个特征通常需要数小时，这仅仅是最低准确度分数所需的时间，生产级准确度基线可能需要数百小时。 通过自动完成特征空间的探索，AutoML 帮助数据科学团队将这一阶段的耗时从几天缩短到几分钟。

自动化特征工程的优点不仅仅在于减少数据科学家人工干预的时间。 生成的特征通常具有清晰的可解释性。 在医疗保健或金融等受到严格监管的行业中，可解释性非常重要，因为可解释性有助于降低采用 AI 的难度。 此外，让数据科学家或分析师明确了解这些特征会带来好处，它们可使高质量模型更具吸引力和可操作性。 自动生成的特征也有可能找到新的 KPI，以供组织进行监控和采取行动。 一旦数据科学家完成了特征工程，他们就必须通过战略特征选择来优化模型。

自动化超参数优化



超参数是机器学习算法的一部分，最易于理解的比喻是，可以将其看成是微调模型性能的杠杆，但每一个调整通常会产生巨大的影响。 在小规模数据科学建模中，可由人工轻松设置超参数，并通过反复试验进行优化。

对于深度学习应用，超参数的数量呈指数增长，因此由数据科学团队以人工方式完成超参数的优化在时间上而言完全不可能。 自动化超参数优化 (HPO)（链接位于 IBM 外部）将团队从在整个事件空间中探索和优化超参数的艰巨任务中解放出来，可以集中精力对特征和模型进行迭代和试验。

机器学习流程自动化的另一个优势是，数据科学家可以专注于思考创建模型的原因，而不是创建模型的方法。考虑到许多企业可用的数据量极其巨大，并且可以用这些数据回答海量的问题，因此分析团队可以关注应优化模型的哪些方面，一个典型例子就是在医疗检测领域最大程度减少误报。

神经架构搜索 (NAS)



深度学习中最复杂、最耗时的过程就是创建神经架构。数据科学团队要花费大量时间来选择合适的层和学习率，最终通常只是针对模型中的权重，就像在许多语言模型中一样。神经架构搜索 (NAS)（链接位于 IBM 外部）的实质就是“使用神经网络设计神经网络”，是机器学习中从自动化受益最明显的领域之一。

NAS 搜索首先选择要尝试的架构。 NAS 的结果取决于评判每个架构的指标。 有几种常见的算法可用于神经架构搜索。 如果潜在的架构数量很少，可以随机选择架构进行测试。 基于梯度的方法将离散的搜索空间转化为连续表示，事实证明这种方法非常有效。数据科学团队还可以尝试进化算法，也就是随机评估架构，减少应用变更，传播更成功的子架构，同时修剪不成功的子架构。

神经架构搜索是实现 AI 平民化的关键 AutoML 要素之一。 然而，这些搜索往往伴随着非常高的碳足迹。 业界尚未对这些权衡进行研究，目前正在探索的 NAS 方法是生态成本优化。