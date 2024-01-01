在机器学习中，维度（或特征）是用于决定模型输出的预测变量。它们有时也称为输入变量。高维数据表示具有大量预测变量的任意数据集。此类数据集经常出现在生物统计学与社会科学的观察研究中，而其中的数据点（即，观测值）数量的权重会超过预测变量的数量。

高维数据集给机器学习算法带来了许多实际问题，例如增加计算时间、大数据的存储空间等。但最大的担忧或许是预测模型的准确性下降。在高维数据集上训练的统计和机器学习模型通常泛化效果较差。