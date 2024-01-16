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发布日期：2024 年 1 月 18 日

套索回归是一种正则化技术，它应用惩罚来防止过拟合并提高统计模型的准确性。

套索回归（也称为 L1 正则化）是线性回归模型的正则化类型之一。正则化是一种统计方法，可用于减少因训练数据过拟合而引起的误差。此方法可用以下公式来体现：

w-hat = argminw MSE(W ) + ||w||1

套索技术背后的概念可追溯到 Santosa 和 Symes 于 1986 年发表的一篇地球物理学研究论文（ibm.com 外部链接）1，该论文对系数使用了 L1 惩罚。但在 1996 年，统计学家 Robert Tibshirani 独立制定并推广了“套索”一词2（ibm.com 外部链接），而此成就是在 Breiman 的非负绞杀工作3（ibm.com 外部链接）的基础上完成的。

“套索”代表“最小绝对值收敛”和“选择算子”。它常用于机器学习中以便处理高维数据，因为它有助于通过其应用来自动选择特征。通过向残差平方和 (RSS) 添加罚项，然后将其乘以正则化参数（lambda 或 λ），即可实现此目的。该正则化参数可控制所应用的正则化程度。lambda 的值越大，惩罚也越高，从而可将更多系数缩小为零；随后，此操作会降低（或完全消除）模型中某些特征的重要性，从而实现自动特征选择。相反，较小的 lambda 值会降低惩罚的影响，从而在模型中保留更多特征。

该惩罚可促进模型内的稀疏性，从而有助于避免数据集中的多重共线性过度拟合问题。当两个或多个独立变量彼此高度相关时，便会出现多重共线性，而这可能会给因果建模带来问题。过拟合模型对新数据的泛化效果很差，从而会完全降低它们的价值。通过将回归系数降低为零，套索回归可从模型中有效消除独立变量，从而避免在建模过程中出现这些潜在问题。较之其他正则化技术（如岭回归（也称为 L2 正则化）），模型稀疏性还可提高模型的可解释性。

需要注意的是，本文虽重点介绍线性回归模型的正则化，但应注意，套索回归也可应用于逻辑回归

 偏差-方差权衡

偏差-方差权衡是众所周知的预测模型特性。在此背景下，偏差衡量预测值与真实值之间的平均差异；方差衡量给定模型的不同实现中各预测之间的差异。随着偏差的上升，模型对训练数据集的预测精度会降低。随着方差的上升，模型对其他数据集的预测精度会降低。因此，偏差和方差分别衡量针对训练集和测试集的模型准确度。同时减少偏差和方差并非始终可行，因此需要正则化技术，如套索回归。

在套索回归中，超参数 lambda (λ)（也称为 L1 惩罚）平衡结果系数中偏差和方差之间的权衡。随着 λ 的增加，偏差会增加，而方差会减少，导致模型更简单，参数更少。相反，随着 λ 的减小，方差会增加，导致模型更复杂，参数更多。如果 λ 是零，则返回 OLS 函数，即未经任何正则化处理的标准线性回归模型。
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套索回归如何工作？

本节总结如何应用套索回归并强调数据科学中的常见用例。

 进行探索性数据分析

在对数据集应用线性回归算法之前，请先探索数据，了解可能存在的潜在问题。重要的是要了解是否：

  • 存在任何缺失数据

  • 特征较多

  • 连续变量的分布以均值为中心，标准差相等

  • 任何预测变量相互关联

理解这些问题十分重要，因为具有高维和相关变量的数据集可能容易出现过度拟合问题。不以标准偏差 1 的平均值为中心的数据也需进行重新缩放，以限制大比例对模型造成的影响。如果不重新缩放特征，则可能会对成本函数产生不利影响，从而影响 beta 系数。简而言之，由于单位的不同，未缩放的特征可能会导致在套索回归中应用无意惩罚。

 分割数据并重新缩放连续预测变量

一旦我们进行了探索性数据分析，我们会将数据拆分为训练集和测试集。拆分数据后，根据需要对数据进行重新缩放。Z 分数缩放是一种常见的特征缩放方法，它重新缩放特征以共享标准偏差 1 和均值 0。

 拟合套索模型并选择 λ 值

在训练数据的基础上对套索回归模型进行拟合，然后为 λ 选择一个旨在最小化均方误差 (MSE) 的值。均方误差 (MSE) 可帮助确定合适的 λ 值。MSE 是一种用于测量因变量的预测值与真实值之间平均差值的方法。套索回归在平衡偏差和方差这两个对立因素的同时，可将均方误差 (MSE) 降到最低，从而构建最准确的预测模型。它可通过向残差平方和 (RSS) 添加一个罚项来实现此目的，而该罚项等于系数的绝对值之和乘以参数 λ。

 通过交叉验证为 λ 进行优化

您可以使用交叉验证技术（例如 k 倍交叉验证）来确定 λ 的最佳值；该方法可找到能最小化均方误差或其他性能指标的 λ 值。

如前所述，λ 值越高，正则化程度越高。随着 λ 的上升，模型偏差会增大，而方差会减少。这是因为随着 λ 变大，更多的系数 𝛽 会缩减为零。

 评估模型的性能

通常，我们可能会输出一些值来了解模型性能，特别是 R2 和 MSE。R2 告诉我们因变量（或响应变量）中由自变量解释的方差比例。通过比较不同 λ 值的 MSE 值，您将看到模型是否已针对全局最小值进行有效优化。
何时使用套索回归

套索回归是处理预测问题的理想选择；它能自动选择变量，从而简化模型并提高预测准确性。尽管如此，由于套索回归会通过将系数降为零从而产生偏差，因此岭回归的效果可能优于套索回归。它对这些数据中的相关特征也会施加限制，因为它会随意选择要包含在模型中的特征。
常见应用

在这些场景下，套索回归可能是理想之选。
处理高维数据集

当预测变量的数量远大于观测值的数量时，将数据集视为高维数据集。套索回归可以通过将权重参数缩减为零，帮助降低数据集内的维数，从而从模型中剔除不太重要的特征。

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自动选择特征

L1 惩罚引入的偏差会人为地将系数缩减为零。一些变量会完全缩减为零，从而为模型留下最重要变量的子集来进行预测。
套索回归的局限性

套索回归可以处理一些多重共线性，而不会对模型的可解释性产生负面影响，但它无法克服严重的多重共线性4。如果协变量高度相关，套索回归会从模型中任意删除其中一个特征。在这种情况下，弹性网络正则化是一个不错的选择。
在 Python 或 R 中实现套索回归

Python 和 R 在数据科学领域均有广泛应用。Python 非常灵活，且可处理各种任务。而 R 则专为统计计算和数据可视化而设计，其中包括用于绘图和图表的丰富图形选项。

可通过使用 sklearn 等库（ibm.com 外部链接）在 Python 中实现套索回归，而该库提供了套索类以用于此目的。R 是一个很好的选择，因为 glmnet 包可用于针对 λ 选择的有效交叉验证，且可灵活地将 α 设为不同的值。此外，R 的可视化功能也非常出色，而这对于理解和解释套索回归模型有着至关重要的作用。
使用套索回归自动选择特征

使用 watsonx.ai 和 sklearn 来应用套索回归，以在 Python 中实现特征选择。
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脚注

《Linear Inversion of Band-Limited Reflection Seismograms》（ibm.com 外部链接），Society for Industrial and Applied Mathematics，1986 年

《Regression Shrinkage and Selection via the Lasso》（ibm.com 外部链接），《Journal of the Royal Statistical Society》，1996 年

《Better Subset Regression Using the Nonnegative Garrote》（ibm.com 外部链接），《Technmetrics》，2012 年

《Regularized Multiple Regression Methods to Deal with Severe Multicollinearity》（ibm.com 外部链接），《International Journal of Statistics and Applications》，2018 年

 