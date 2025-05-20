通常使用监督模型执行文本分类。第一步是收集大型文本样本数据集。这些可能是电子邮件、社交帖子、客户评论或文档。

人工标注员为每段文本添加标签。例如，“垃圾邮件”或“非垃圾邮件”，或“积极”与“消极”情绪。此标注训练数据集构成了机器学习模型的训练基础。通常来说，数据越多，输出就越准确。

预处理输入文本将文本转换为标准化的机器可读格式。分类器只能处理已翻译成数字表示的文本，通常使用词嵌入或更先进的编码器架构来捕获语言的语义含义。

超参数配置诸如神经网络层数、每层神经元数或使用激活函数等变量。这些超参数是在训练开始前选择的。

然后，数据被输入分类算法，该算法学习将数据中的模式与其关联的标签相联系。

文本分类算法包括：

朴素贝叶斯

支持向量机

逻辑回归

随机森林

深度神经网络

转换器

训练后的模型会在单独验证或测试数据集上进行测试，通过准确率、精确率、召回率和 F1 分数等指标评估模型性能，并与既定基准进行比较。

表现良好的文本分类模型可集成到生产系统中，对传入文本进行实时分类。

先进模型可通过纳入新数据和重新训练来持续改进。BERT 等预训练语言模型已经深入理解语言，只需相对较少数据即可针对特定分类任务进行微调。微调可以减少训练时间并提高表现，尤其适用于复杂或细微的类别。