机器翻译与自动化翻译的区分尚无定论。有些资料将机器翻译和自动翻译混用但区别于自动化翻译，而另一些资料则将前者与后两者区分。通常这些区分将机器翻译视为包含任何融合机器学习工具（特别是人工智能）的翻译方法论，因此包括 CAT。

相比之下，自动化翻译是机器翻译的一种形式，可自动化翻译工作流中的步骤，如源文本的预编辑或输出文本的后期编辑。内容管理系统通常包含翻译管理工具，以帮助自动执行常见的翻译任务。按此方式区分的资料将自动化翻译与 CAT 并列。