AutoML 工具简化了构建 ML 模型的过程。直观的界面方便用户操作，可以创建、培训、验证和部署生成式 AI 模型和其他深度学习系统。AutoML 能够提供可解释和可再现的结果，促进了受监管行业中的 AI 实施。

如果没有 AutoML，则必须手动执行机器学习 (ML) 工作流程中的每一步，包括数据准备、数据预处理、特征工程和超参数优化。利用 AutoML，任何有兴趣探索机器学习潜力的人都可以使用机器学习，实现机器学习普及化。同时，经验丰富的 MLOps 团队和数据科学专业人员可以自动化机器学习工作流程的常规方面，同时专注于更艰巨的学习任务。