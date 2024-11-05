眨眼间，您可能会错过最近一批使用人工智能 (AI) 的人。

有一天，炸玉米饼爱好者在当地的免下车餐厅向友好的机器人下单。1接下来，调香师将使用 AI 工具来设计可持续的香水。2或者有机蔬菜农民部署除草机器人。3或者佩戴双光眼镜的人接受人工智能驱动的眼科检查。4

不需要 20/20 的视力就能理解这一点：随着 AI 的用例和优势以令人眼花缭乱的速度增长，使用 AI 的人类数量也在不断增加。先进的 AI 技术曾经深奥莫测，但现在却能赋予消费者和业务用户同样的能力。这种普及程度可以说是 AI 民主化的一个标志。

然而，仔细研究当前的 AI 实践表明，AI 民主化仍有改进的空间。要了解原因，重要的是要考虑民主化意味着什么，它如何影响当今的个人和企业，以及它在未来可能如何影响他们。