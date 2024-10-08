AI 模型使用复杂的数据输入、算法、逻辑、数据科学和其他流程网络来返回洞察分析。模型越复杂，人类就越难理解其洞察分析的产生过程—即使设计和构建模型的就是人类。可解释模型是指其决策能被用户轻松理解的模型。



AI 的应用范围正在不断扩大。使用大型语言模型 (LLM) 的系统正在成为日常生活的常规组成部分，这涉及从智能家居设备到信用卡欺诈检测，再到 ChatGPT 和其他生成式 AI 工具的广泛应用，随着高度复杂的模型（包括深度学习算法和神经网络）变得越来越普遍，AI 的可解读性变得越来越重要。

此外，AI 系统和机器学习算法在医疗保健、金融和其他涉及关键或改变生活的决策的行业中也越来越普遍。面对如此高的风险，公众需要相信结果是公平可靠的。这种信任取决于对 AI 系统如何得出预测和做出决策的理解。