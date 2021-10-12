知识管理 (KM) 是指在组织内识别、组织、存储和传播信息的流程。
如果知识在组织内部不容易获取，就会给企业造成巨大损失，因为宝贵的时间都花在了寻找相关信息上，而不是完成注重成果的任务。
知识管理系统 (KMS) 利用组织的集体知识来提高运营效率。这些系统由知识库提供支持。它们通常是成功进行知识管理的关键，并为存储和访问信息提供了一个集中的场所。
具有知识管理战略的公司能够更快地获得业务成果，因为组织学习的增加和团队成员之间的协作有助于整个企业更快地做出决策。它还简化了更多的组织流程，例如培训和入职培训，从而提高了员工满意度和保留率。
知识管理的定义还包括三种类型的知识 - 潜知识、隐知识和显知识。这些类型的知识主要通过信息的编码来区分。
一些学者将知识管理过程概括为知识的获取、创造、提炼、存储、转移、共享和利用。这个过程可以再进一步综合。有效的知识管理系统通常经过三个主要步骤：
组织利用许多工具来获得知识管理的益处。知识管理系统的示例包括：
虽然知识管理解决方案有助于促进跨团队和个人的知识转移，但它们也依赖于用户采用才能产生积极结果。因此，组织不应低估成功的知识管理中人员因素的价值。
当公司采用知识管理战略时，他们会体验到许多优点。一些主要优势包括：
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