如果知识在组织内部不容易获取，就会给企业造成巨大损失，因为宝贵的时间都花在了寻找相关信息上，而不是完成注重成果的任务。

知识管理系统 (KMS) 利用组织的集体知识来提高运营效率。这些系统由知识库提供支持。它们通常是成功进行知识管理的关键，并为存储和访问信息提供了一个集中的场所。

具有知识管理战略的公司能够更快地获得业务成果，因为组织学习的增加和团队成员之间的协作有助于整个企业更快地做出决策。它还简化了更多的组织流程，例如培训和入职培训，从而提高了员工满意度和保留率。