在担任前一职位时，Judy 会在企业技术办公室 (OET) 工作，而在此他开始琢磨如何开发基于聊天机器人的智能系统。不久之后，他开始全力研究聊天机器人，并开始通过 edX（一个开放式在线课程提供商）学习构建课程，以此作为其业余爱好。然后，他决定通过引入 ChatOps 将自己的爱好融入到工作之中。

“我所在的团队地理位置相对分散，因而会通过远程会议和异步通信实现统一。我们使用 Slack 进行交流。这是 ChatOps 大放异彩的一次机会“，Judy 解释道。“于是，我们从 Slack 聊天机器人开始，但到了某个时候，我的同事就会问说我们能否将其企业化。此时，我意识到我那微不足道的小打小闹并不能满足我的需求。”

Judy 更换了部门，并开始担任高等法院书记官的创新与 AI 主管，但上级仍要求他继续为该办公室打造一个服务代理。于是，他开始寻找通过对话自动执行相关操作的方法。当时，书记员办公室每月需处理 33,000 个通话，而其主要目标则是减少来电量并提高客户满意度。

“我们需要采用自然语言的工具，而这个工具必须能理解你所说的内容，提取重要特征并据此采取行动。我们创建了一个聊天代理，而每次收到警报时，只需在 Slack 中发送一条消息，便可将流量从一个数据中心转移到另一个数据中心”，Judy 说道。“当每个人都见证了它的强大功能时，问题就会变成：‘我们能否对客户服务产生正面影响，以及我们能否允许用户在服务台的某处开展自助服务？”



Judy 认识到，书记员办公室需要一个智能、基于对话的自助服务解决方案，而该解决方案还应集成到现有基础设施中，从而跨多个通信渠道为客户和员工提供支持。然后，他记得自己参加过 IBM edX 课程，而课程内容则是打造 IBM 对话解决方案，这跟服务台机器人很像。

“我们有一个设计参数是要求解决方案必须能在其创造者的手中生存下来，而为了做到这一点，我就必须找到一些能不断发展的东西。我不能只是把产品交给外行，然后说：‘把这个智能代理看好并喂饱就行’”，Judy 回忆道。“在我找到 IBM watsonx Assistant 之前，这一切都是不可完成的任务。借助 IBM 技术，我们发现将此工具转交给那些不太热衷技术的人员有多么容易。根本不需要什么专家来维护它。