过去十年，世界各地的市场和经济一直在从 2008 年金融危机中复苏，这场金融危机目前被广泛认为是二战以来最严重的全球衰退。
这场危机的后果对法律行业来说尤其严重。在经历了前所未有的长期繁荣和增长之后，律师事务所面临着一个严峻的新经济时代。
在降低成本的巨大压力下，法律客户开始实施更严格的预算，并要求外部顾问提高效率。以前依赖单一公司处理法律事务各个方面的公司开始将项目分解为多个组成部分，聘请其他法律服务提供商或内部资源来更经济有效地处理各种任务。
在这个新的法律环境中，竞争差异化对于生存至关重要，但也比以前更加困难。尽管需求和收入下降，律师事务所仍然需要通过提供高价值、高质量的服务来脱颖而出。
作为一家小型但非常成功的律师事务所的创始人和管理合伙人，James Lee 和 Thomas Suh 了解这一挑战。“出于必要，我们专注于为客户提供创新解决方案，”Suh 说道，“当您的资源较少时，就必须提高处理案件的效率和效果。”
不到 2 分钟即可制作早期阶段回复文档
预计成本降低 80%
尽管法律行业对技术的采用历来低于平均水平，但 Lee 和 Suh 很早就认识到了 IT 的力量和重要性。
“技术是让人实现平等的出色工具，”Lee 说道，“它能大大加强战斗力，但我们这个行业的人还没有完全意识到。”
随着 AI 在更广泛的市场中变得越来越普遍，合作伙伴看到了其自动化和加速法律实践中更常规、重复性方面的潜力。Lee 和 Suh 组建了一个小团队来研究 AI 解决方案，并推出了 LegalMation。为了将其想法变成现实，新公司需要与提供先进且易于使用的 AI 技术的知名 IT 领导者合作。
LegalMation 联系 IBM，获得了 IBM Watson® Discovery 沙箱环境的访问权限，以开始探索服务。“Watson 是企业 AI 领域当之无愧的领导者，”Lee 说道，“它不仅提供我们所需的自然语言功能，而且从营销角度来看，Watson 品牌自动减少了法律界人士最初对 AI 解决方案的怀疑。”
在市场领先的 AI 功能和值得信赖的顾问的支持下，LegalMation 的创始人发现了该技术需要解决的一个关键痛点：在诉讼早期阶段起草回复所花费的时间。
“我们自问一下，年轻律师面临的最繁琐的任务是什么？”Suh 说道，“这基本上是第一阶段，当您收到投诉并必须起草第一批文书时，可能需要 6-10 个小时。”
通过创建旨在分析投诉和创建早期阶段回复草稿的 AI 解决方案，LegalMation 发现了巨大的潜力，不仅可以帮助法律组织节省时间和降低成本，而且可以将有限的资源专注于更高价值的任务，例如诉讼策略。为了开发同类产品，该企业首先需要使用独特的民事诉讼语言对 Watson 进行培训。
LegalMation 组建了一个主题专家 (SME) 团队，使用 IBM Watson Knowledge Studio 和 IBM Watson Natural Language Understanding（在 IBM Cloud® 基础架构上运行）来创建专注于法律术语和概念的特定领域模型。该团队上传了数千份诉讼投诉和回复，指定了要分析、理解和借鉴的实体和关系，以制定新的早期阶段文档。随着时间的推移，LegalMation 不断完善结果，开发了一种高效、智能的模型，并与自己的专有软件相结合。
在短短六个月内，LegalMation 创建了一个概念验证，并在内部和几个潜在客户中进行测试。经过另外九个月的测试和改进，公司将其产品投入生产并正式公开发布。
借助 LegalMation 平台，法律从业者可以使用简单的拖放功能在短短两分钟或更短的时间内起草早期回复文档，这对标准流程来说是令人难以置信的加速，如果采用标准流程，通常需要员工至少工作一整天。
将工作负载转移到 LegalMation 应用程序还可以显著降低创建此文档的成本；据估计，用户的成本降低约 80%。Suh 指出：“使用我们的系统，草稿的准确性和一致性往往会得以提升。”
对于律师事务所和内部法律团队来说，自动化诉讼中较为繁琐、耗时的环节之一具有巨大的转型潜力。通过腾出时间和资源来提供更高层次的服务，律师事务所可以显著提高客户的价值，提高他们在市场上的竞争地位。
在当今时代，聘用最优秀、最聪明的法律人才比以往任何时候都更加重要，公司可以通过减少重复性任务的负担并让员工专注于更具战略性的活动而受益匪浅。“当管理层实施此类工具时，员工就不会想着去另一家要求他们主要专注于重复性工作的公司，”Suh 说道，“我们提供的服务确实更深入地改变了律师事务所的业务模型。”
LegalMation 称赞 Watson 品牌为其改变游戏规则的 AI 平台得到广泛接受做出了贡献。“要获得知名度，确实还有很长的路要走，特别是在技术含量不高的行业，”Lee 说道，“但律师们当然了解 Watson，他们也知道这确实降低了 AI 可能会遇到的接受障碍。”
Watson Discovery 产品提供直观、易于使用的工具，帮助企业快速、无缝地将其解决方案推向市场。LegalMation 的 SME 无需编码或专门的数据科学技能即可执行高度技术性的任务。在 Watson Knowledge Studio 的颜色编码功能和简洁界面的指引下，该团队快速且轻松地开发了其创新平台。
事实证明，IBM Watson 生态系统和 With Watson® 客户成功计划的会员资格对于不断发展的公司也发挥了重要作用，从而为获得专业支持和关键营销机会提供资源。“With Watson 合作伙伴关系对于 LegalMation 来说非常有价值，我们看到了继续共同发展的巨大潜力，”Lee 说道。
LegalMation（ibm.com 外部链接）成立于 2016 年，总部位于美国加利福尼亚州欧文市，它正在利用 AI 改变法律专业人士为客户提供价值的方式。该公司汇集了屡获殊荣的律师和技术专家，旨在创建能够自动化和加速日常任务的解决方案，从而使律师事务所和企业法务部门能够将资源重新分配到更关键的活动上。
With Watson 计划是一项全球客户成功计划，为将 Watson 技术嵌入其产品的组织提供独家品牌、营销和支持资源。
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美国出品，2021 年 7 月。
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