这场危机的后果对法律行业来说尤其严重。在经历了前所未有的长期繁荣和增长之后，律师事务所面临着一个严峻的新经济时代。

在降低成本的巨大压力下，法律客户开始实施更严格的预算，并要求外部顾问提高效率。以前依赖单一公司处理法律事务各个方面的公司开始将项目分解为多个组成部分，聘请其他法律服务提供商或内部资源来更经济有效地处理各种任务。

在这个新的法律环境中，竞争差异化对于生存至关重要，但也比以前更加困难。尽管需求和收入下降，律师事务所仍然需要通过提供高价值、高质量的服务来脱颖而出。

作为一家小型但非常成功的律师事务所的创始人和管理合伙人，James Lee 和 Thomas Suh 了解这一挑战。“出于必要，我们专注于为客户提供创新解决方案，”Suh 说道，“当您的资源较少时，就必须提高处理案件的效率和效果。”