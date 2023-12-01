标签
生成式 AI 如何为保险公司及其客户创造价值

老人在家中咨询财务顾问

保险公司在努力发展业务和留住客户的同时，还要努力管理盈利能力。它们必须遵守日益加重的监管负担，并与众多金融服务公司竞争，后者提供的投资产品有可能比传统的人寿保险和年金产品获得更好的回报。尽管在过去的一年里，随着各国央行试图抑制通货膨胀，利率以前所未有的速度上升，但保险公司的储备金有很大一部分被锁定在低收益投资上，而且其投资收益率在未来几年内（随着投资组合的更替）不会改善。

规模庞大、实力雄厚的保险公司在决策上以保守著称，因此在采用新技术方面进展缓慢。即便面对极具说服力的商业方案，他们仍宁愿充当“快速追随者”，而非行业领军者。这种对未知的恐惧可能导致项目失败，从而对客户服务产生负面影响并导致损失。

IBM 与保险客户的合作以及 IBM 商业价值研究院 (IBV) 的研究表明，保险公司的管理决策受到数字化协调、核心生产力和灵活基础设施需求的驱动。为了与关键任务保持一致并实现公司转型，保险公司需要为客户提供数字化服务，提高效率，更智能地使用数据，解决网络安全问题，并提供弹性和稳定的服务。

为了实现这些目标，大多数保险公司都专注于数字化转型以及由混合云和多云基础架构和平台实现的 IT 核心现代化。这种方法可以为创新产品和服务的开发提供更强的能力，从而加快上市速度，帮助企业发展，还可以改善整体客户体验。

生成式 AI 在数字化转型和核心现代化中的作用

 

无论是用于日常 IT 基础设施运营、面向客户的交互，还是后台风险分析、承保和理赔处理，传统 AI 和生成式 AI 都是核心现代化和数字化转型计划的关键。

利用 AI 实现核心现代化

大多数大型保险公司都已确定，其中长期战略是将尽可能多的应用程序组合迁移到云端。

当云技术与生成式 AI 和传统 AI 功能相结合时，这些技术将对业务产生巨大影响。生成式 AI 的最初用途通常是提高开发运维的生产力。AIOps 将多个独立的手动 IT 运营工具集成到一个单一、智能和自动化的 IT 运营平台中。这使得 IT 运营和开发运维团队能够更快（甚至主动）响应速度减慢和中断，从而提高运营效率和生产力。

混合多云方法与一流的安全性和合规性控制功能（例如 IBM Cloud 为受监管行业提供的控制功能）相结合，为所有地区的大型保险公司提供了极具吸引力的价值主张。世界各地多家知名企业都在与 IBM 合作，共同推进其核心系统现代化转型。

利用 AI 进行数字化转型

保险公司正在通过使用自动化、数字化业务和鼓励客户使用自助服务渠道来降低成本并提供更好的客户体验。随着 AI 时代到来，各公司现在正在实施认知流程自动化，为客户和代理自助服务提供选项，并帮助实现许多其他功能的自动化，例如 IT 服务台和人力资源职能。

ChatGPT 的问世引起了人们对生成式 AI 基础模型的浓厚兴趣。基础模型在未标记数据集上进行预训练，并利用神经网络进行自监督学习。基础模型正在成为新型 AI 工作流的重要组成部分，IBM Watson 产品自 2020 年以来一直在使用基础模型。IBM 的 watsonx.ai 基础模型库包含 IBM 构建的基础模型，以及来自 Hugging Face 的多个开源大型语言模型 (LLM)。

用于训练 AI 的监督学习需要大量人力。该过程不仅难度高、需要大量数据标注，还要耗费数月之久。另一方面，自监督学习由计算机驱动，几乎不需要标记，而且快速、自动且高效。IBM 在基础模型方面的经验表明，与使用传统的 AI 训练方法相比，标记需求降低了 10 到 100 倍，训练时间缩短了 6 倍。

为了利用 AI 实现数字化转型，保险公司需要充分了解结构化和非结构化数据、以安全的方式整理和管理数据（同时符合行业法规），并能够即时访问“正确的”数据。这种能力对于提供卓越的客户体验、吸引新客户、留住现有客户以及深入了解创新产品察至关重要。这种能力还有助于改进承保决策、减少欺诈和控制成本。所有地区的领先保险公司都在云上实施 IBM 的数据架构和自动化软件。

当今推动数字化转型的生成式 AI 功能可分为以下五个领域：

  1. 摘要：将包含特定领域内容的大型文档、语音对话和录音文本转化为可捕捉要点的个性化概述（如保险合同、保单和承保文档以及对客户常见问题的回复）。
  2. 分类：阅读书面输入内容并对其进行分类，只需少量示例（如对理赔请求进行分类、对客户投诉进行分类、分析客户情绪、对保险承保过程中的风险进行分类以及对保险产品开发过程中的客户细分进行分析）。
  3. 生成：为特定目的生成文本内容（例如，以特定保险产品为重点的营销活动、各种保险相关主题的博文和文章、个性化客户电子邮件起草支持以及生成供保险技术系统使用的代码）。
  4. 提取：从非结构化文本中分析和提取重要信息（如从保险代理人提交的报告中提取信息，从医生或临床报告中提取医疗诊断信息，用于保险承保和风险评估）。
  5. 答复：创建基于特定数据的问题解答功能（例如，为客户服务人员创建针对特定政策和保险的问答资源）。

随着保险公司开始使用生成式 AI 对其保险业务流程进行数字化转型，释放价值的机会也越来越多。

IBM 与客户的合作表明，使用生成式 AI 可以显著提高生产率，例如改进人力资源流程，以简化人才招聘和员工绩效管理等任务；通过使客户服务人员能够专注于与客户进行更高价值的互动（同时使用生成式 AI 的数字渠道虚拟助理可以处理更简单的咨询）；以及通过使用生成式 AI 帮助代码重构和转换，节省传统代码现代化所需的时间和精力。

 

