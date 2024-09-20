被认为是全球首个全面的 AI 监管框架，欧盟 AI 法规禁止某些 AI 使用，并对其他 AI 实施严格的治理、风险管理和透明度要求。

该法案还为通用人工智能模型制定了规则，例如 IBM 的 Granite 和 Meta 的 Llama 3 开源基础模型。

处罚范围从 750 万欧元或全球年营业额的 1.5% 到 3500 万欧元或全球年营业额的 7% 不等，具体取决于违规类型。

正如 EU 的 《通用数据保护条例》(GDPR) 可以激励其他国家采取 数据隐私 法律一样，专家预计《欧盟 AI 法案》将刺激全球 人工智能治理 和 伦理 标准的发展。