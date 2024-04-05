与大多数微调技术一样，指令调整的作用在于，预训练的 LLM 并没有针对对话或指令遵循进行优化。从字面意义上讲，LLM 并不回答提示：它们只是将文本添加到提示中。指令调整有助于使附加文本更加有用。

自回归语言模型（用于生成文本的 LLM，例如 Meta 的 Llama 2 、OpenAI 的 GPT、Google 的 Gemini 或 IBM 的 Granite）的预训练过程对这些 LLM 进行优化，使其只需预测给定序列中的下一个单词，直到完成为止。

LLM 是通过对大量书面内容语料库的自我监督学习进行预训练的。在预训练中，自回归模型提供文本样本的开头，并重复预测序列中的下一个单词，直到摘录结束。对于每个预测，原始样本句子的实际下一个单词都是“标准答案”。通过梯度下降等优化算法迭代调整模型参数（应用于 Neural Networks 中每个节点上发生的数学运算的不同权重和偏差），使模型的预测更接近原文，模型“学习”训练数据中的语言模式（进而学习这些语言模式中传递的“知识”）。

尽管这种预训练过程能够生成语言连贯的文本，但它并不一定能使模型性能与人类用户的实际需求相一致。如果不进行微调，基础模型可能会对“教我如何烤面包”的提示做出“用家用烤箱”响应。从语法角度看，这样完成句子是合理的，但却不是用户想要的。

然而，出于任何特定目的（例如遵循指令）预先训练 LLM 是不切实际的。“大型语言模型”中的“大型”是指这些模型通常拥有数十亿个参数：从头开始训练这些庞大的模型需要大量的精力、时间、计算资源和训练数据。相反，对已经训练过的 LLM 进行微调所需的数据要少得多，尤其是在使用部分微调或低秩自适应 (LoRA) 等参数高效微调 (PEFT) 方法时，所需的计算量只是其中的一小部分。

尽管微调几乎可以通过任何机器学习范式实现，包括强化学习、半监督学习 或其他自监督学习，但指令调整需要对标记的（输入、输出）对进行监督学习。指令调整与其他形式的监督微调 (SFT) 不同之处在于，指令数据集中的输入样本完全由类似于用户可能在提示中提出的请求的任务组成；输出则展示了对这些请求的理想响应。在调整模型权重以使 LLM 的输出与指令数据集中的示例相似时，LLM 通过添加包含实际烤面包建议的文本，“学会”对“教我如何烤面包”这样的提示做出回应。

因此，指令调整有助于缩小模型的基本目标（下一个单词预测）与用户让模型遵循指令并执行特定任务的目标之间的差距。这使得模型行为更有用、更可预测。