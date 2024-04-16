Llama 2 模型系列提供基础模型和微调的“聊天”模型，作为原始 LLaMa 1 模型的后续版本，该模型于 2022 年根据非商业许可发布，仅允许研究机构根据具体情况访问权限。 与前代产品不同，Llama 2 模型可免费用于 AI 研究和商业用途。

因此，Meta 的 Llama 模型旨在在生成式 AI 生态系统的民主化中发挥重要作用。 正如 Llama 2 研究论文（链接位于 ibm.com 外部）中所述，目前为止，通过自监督式学习预训练自回归 LLM 的方法相对简单且易于理解，但该过程所需的巨大计算要求很大程度上限制了尖端 LLM 的发展仅限于少数关键参与者。 因为大多数最先进的 LLM，如 OpenAI 的 GPT、Anthropic 的 Claude 和 Google 的 BARD 都是专有（且大规模）的闭源模型，公共 AI 研究访问可能有助于了解这些模型的工作方式和原因，以及如何更好地使其发展与人类利益保持一致，但受到了明显的限制。

除了免费提供其代码和模型权重之外，Llama 项目还专注于提高较小模型的性能，而不是通过增加参数计数。 大多数著名的闭源模型拥有数千亿个参数，而 Llama 2 模型则提供 70 亿个 (7B)、130 亿个 (13B) 或 700 亿个参数 (70B)。

这使得初创公司和研究社区成员等小型组织能够部署 Llama 2 模型（或 AI 社区开发的基于 Llama 的模型）的本地实例，而无需昂贵的计算时间或基础架构投资。