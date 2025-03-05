NLG 是自然语言处理 (NLP) 计算机科学学科的一部分：使用机器学习 (ML) 模型理解和处理人类语言。



NLG 是 NLP 中与内容生成有关的部分，具体来说，其涉及输出新颖的书面或口头语言。例如，会话式 AI 聊天机器人利用 NLG 来实时响应用户输入。

NLP 将自然语言输入转换为数据，NLG 使用数据生成自然语言输出。

NLP 是计算语言学领域的一部分：研究计算机如何分析和理解人类语言。NLP 是计算语言学的实践。



深度学习和大型语言模型 (LLM) 的发展使得 NLP 的进步能够为处理内容创作的许多生成式 AI 应用程序提供支持。