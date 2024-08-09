生成式 AI 是通过生成原始内容（如音频、图像、代码、文本或视频）来回应用户提示的人工智能。

生成式 AI 模型是在海量原始数据的基础上训练出来的。这些模型从训练数据中编码的模式和关系中汲取信息，理解用户请求并生成与原始数据相似但不完全相同的相关新内容。

大多数生成式 AI 模型都是从基础模型开始的，基础模型是一种深度学习模型，它能“学会”在提示时生成统计概率上的可能输出。大型语言模型 (LLM) 是文本生成的常用基础模型，但其他类型的内容生成也有对应的基础模型。