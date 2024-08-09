生成式 AI 与预测式 AI：二者有何区别？

许多生成式 AI 工具似乎都具备预测能力。像 ChatGPT 这样的对话式 AI 聊天机器人可以续写歌曲或诗歌。DAL-E 或 Midjourney 等软件可以根据自然语言描述创建原创艺术或逼真图像。GitHub Copilot 等代码补全工具可推荐后续几行代码。

但是生成式 AI 并非预测性 AI。预测性 AI 是独立的人工智能类别，虽然知名度较低，但仍是企业的重要工具。以下解析两项技术及其关键差异：

什么是生成式 AI？

生成式 AI 是通过生成原始内容（如音频、图像、代码、文本或视频）来回应用户提示的人工智能

生成式 AI 模型是在海量原始数据的基础上训练出来的。这些模型从训练数据中编码的模式和关系中汲取信息，理解用户请求并生成与原始数据相似但不完全相同的相关新内容。

大多数生成式 AI 模型都是从基础模型开始的，基础模型是一种深度学习模型，它能“学会”在提示时生成统计概率上的可能输出。大型语言模型 (LLM) 是文本生成的常用基础模型，但其他类型的内容生成也有对应的基础模型。

什么是预测性 AI？

预测性 AI 将统计分析与机器学习算法相结合，寻找数据模式并预测未来结果。它从历史数据提取洞察，对最可能发生的后续事件、结果或趋势进行精准预测。

预测式 AI 模型提升预测分析的速度与精度，通常用于商业预测，包括销售预估、产品服务需求测算、个性化客户体验及物流优化。简而言之，预测性 AI 可帮助企业后续业务步骤做出明智决策。

生成式 AI 和预测性 AI 有什么区别？

生成式 AI 与预测式 AI 同属 AI 范畴，但各有特点。以下是两种 AI 技术的不同之处：

输入或训练数据

生成式 AI 是在包含数百万个样本内容的大型数据集上进行训练的。预测性 AI 可以使用更小、更具针对性的数据集作为输入数据。

输出

虽然这两类 AI 系统均运用预测元素生成输出，但生成式 AI 创造全新内容，而预测式 AI 预报未来事件与结果。

算法和架构

大多数生成式 AI 模型都依赖于这些架构：

  • 扩散模型 的工作原理是首先向训练数据添加噪声，直到其随机且不可识别，然后训练算法以迭代扩散噪声，显示所需的输出。
  • 生成式对抗网络 (GAN) 由两个神经网络组成：生成新内容的生成器和评估生成内容准确性和质量的鉴别器。这种对抗性 AI 算法促使模型持续生成更高质量输出。
  • 转换器模型运用注意力机制来判定序列中数据的关键要素。然后，转换器利用这种自关注机制同时处理整个数据序列，捕捉序列内部数据的上下文语境，并将训练数据编码为表征数据及其语境的嵌入向量或超参数。
  • 变分 自编码器  (VAE) 是一种生成模型，可学习其训练数据的压缩表征，并基于这些表征生成变体来创造新样本数据。

同时，许多预测性 AI 模型应用以下统计算法和机器学习模型：

  • 聚类法 根据相似性将不同的数据点或观察结果归类为不同的聚类，以理解底层数据模式。
  • 决策树 采用分治策略实现最优分类。类似地， 随机森林 算法将多个决策树的输出结合起来，得出单一结果。
  • 回归模型 确定变量之间的相关性。 例如，线性回归表示两个变量之间的线性关系。
  • 时间序列 方法将历史数据建模为一系列按时间顺序绘制的数据点，以预测未来趋势。

可解释性和可阐释性

大多数生成式 AI 模型缺乏可解释性，因为通常很难或不可能理解其结果背后的决策。相反，预测性 AI 的估算更可解释，因为它们基于数字和统计。但解读这些估算仍依赖人工判断，错误解读可能导致决策失误。

生成式 AI与预测式 AI的用例

采用 AI 技术的决策取决于多种因素。在 IBM AI 学院关于为企业选择正确的 AI 用例的视频中，IBM Client Engineering 首席 AI 工程师 Nicholas Renotte 指出：“最终为生成式 AI、AI 和机器学习工具选定合适用例需要关注众多动态因素。您需要确保最好的技术能够解决正确的问题。”

在决定是使用生成式 AI 还是预测性 AI 时也是如此。 “如果您正在为自己的企业实施 AI，那么您确实需要考虑用例，确定它是否适合生成式 AI，或者它是否更适合另一种 AI 技术或工具，”Renotte 说，“例如许多企业都希望进行财务预测，但这通常不需要生成式 AI 解决方案，尤其当存在成本更低的替代模型时。”

生成式 AI 用例

生成式 AI 擅长内容创作，拥有多样化的用例。随着技术进步，可能会出现更多类似的用例。以下是生成式 AI 在各个行业中的应用：

  • 客户服务： 组织可以使用 AI 驱动的聊天机器人和 虚拟代理 来提供实时支持，提供个性化响应及代客执行操作。

  • 游戏： 生成式 AI 模型可协助创建视频游戏与虚拟模拟中的实景环境、逼真角色、动态动画与生动特效。

  • 医疗保健： 生成式 AI 可以创建 合成数据 来训练和测试医学成像系统，更好地保护患者隐私。生成式 AI 还可以 提出全新分子结构，加速药物研发过程。

  • 营销 和广告：  生成式 AI 能设计吸引眼球的视觉内容，针对各目标受众定制广告与销售文案。

  • 软件开发： 代码生成工具可加速新代码编写，并自动执行调试与测试环节。

预测性 AI 用例

预测性 AI 主要应用于金融、零售、电子商务和制造业。以下是一些预测性 AI 的应用示例：

  • 金融预测： 金融机构利用预测性 AI 模型来预测市场趋势、股票价格和其他经济因素。
  • 欺诈检测： 银行采用预测性 AI 来实时识别预示欺诈活动的可疑交易。
  • 库存管理： 通过预测销售和需求，预测性AI 可以帮助公司规划和控制库存水平。
  • 个性化 推荐 AI 模型可以帮助分析客户行为数据模式，从而提供更具针对性的建议，进而改善客户体验。
  • 供应链管理： 预测性 AI 可以帮助优化物流和运营、生产计划、资源分配和工作负载调度。

了解生成式 AI 和预测式 AI 如何助力业务发展。

在这两种技术之间做出选择，并不一定非此即彼。企业可以同时采用生成性 AI 和预测性 AI，战略性地将它们结合起来使用，使企业受益。

了解更多关于 IBM watsonx 平台及其如何能加速您实现 AI 目标的信息。利用基于 watsonx.ai 构建的模型的生成式 AI 功能，协助发现相关模式和异常，以便企业根据自身需求进行精确的预测和预报。

