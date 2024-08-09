生成式 AI 与预测式 AI 同属 AI 范畴，但各有特点。以下是两种 AI 技术的不同之处：
生成式 AI 是在包含数百万个样本内容的大型数据集上进行训练的。预测性 AI 可以使用更小、更具针对性的数据集作为输入数据。
虽然这两类 AI 系统均运用预测元素生成输出，但生成式 AI 创造全新内容，而预测式 AI 预报未来事件与结果。
大多数生成式 AI 模型都依赖于这些架构：
同时，许多预测性 AI 模型应用以下统计算法和机器学习模型：
大多数生成式 AI 模型缺乏可解释性，因为通常很难或不可能理解其结果背后的决策。相反，预测性 AI 的估算更可解释，因为它们基于数字和统计。但解读这些估算仍依赖人工判断，错误解读可能导致决策失误。
采用 AI 技术的决策取决于多种因素。在 IBM AI 学院关于为企业选择正确的 AI 用例的视频中，IBM Client Engineering 首席 AI 工程师 Nicholas Renotte 指出：“最终为生成式 AI、AI 和机器学习工具选定合适用例需要关注众多动态因素。您需要确保最好的技术能够解决正确的问题。”
在决定是使用生成式 AI 还是预测性 AI 时也是如此。 “如果您正在为自己的企业实施 AI，那么您确实需要考虑用例，确定它是否适合生成式 AI，或者它是否更适合另一种 AI 技术或工具，”Renotte 说，“例如许多企业都希望进行财务预测，但这通常不需要生成式 AI 解决方案，尤其当存在成本更低的替代模型时。”
生成式 AI 擅长内容创作，拥有多样化的用例。随着技术进步，可能会出现更多类似的用例。以下是生成式 AI 在各个行业中的应用：
预测性 AI 主要应用于金融、零售、电子商务和制造业。以下是一些预测性 AI 的应用示例：
在这两种技术之间做出选择，并不一定非此即彼。企业可以同时采用生成性 AI 和预测性 AI，战略性地将它们结合起来使用，使企业受益。
了解更多关于 IBM watsonx 平台及其如何能加速您实现 AI 目标的信息。利用基于 watsonx.ai 构建的模型的生成式 AI 功能，协助发现相关模式和异常，以便企业根据自身需求进行精确的预测和预报。
IBM Granite 是我们开放式、性能优异、值得信赖的 AI 模型系列，专门为企业量身定制，并经过优化，可以帮助您扩展 AI 应用。深入了解语言、代码、时间序列和防护措施选项。
使用面向 AI 构建器的新一代企业级开发平台 IBM watsonx.ai，可以训练、验证、调整和部署生成式 AI、基础模型和机器学习功能。使用一小部分数据，即可在很短的时间内构建 AI 应用程序。
借助 IBM 业界领先的人工智能专业知识和解决方案组合，让人工智能在您的业务中发挥作用。
通过增加 AI 重塑关键工作流程和运营，最大限度提升体验、实时决策和商业价值。