上采样（又称过采样）是一种数据处理和优化技术，通过添加数据来解决数据集中的类不平衡问题。通过使用少数类的原始样本来添加数据，直到所有类别的数据量相等。Python scikit-learn 和 Matlab 都包含实现上采样技术的内置函数。

数据科学中的上采样常常被误认为是数字信号处理（DSP）中的上采样。两者在精神上相似，但又截然不同。与数据科学中的上采样类似，DSP 的上采样也是通过内插更高的采样率，人为地从输入信号（特别是离散时间信号）的频域中创建更多的采样。这些新样本是通过在原始信号中插入零，并使用低通滤波器进行插值产生的。这与数据平衡中的数据上采样方式不同。

用于数据平衡的上采样也有别于图像处理中的上采样。在后者中，高分辨率图像首先要降低分辨率（去除像素）以加快计算速度，然后卷积将图像恢复到原始尺寸（添加回像素）。