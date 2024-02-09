集成学习是一种 机器学习技术，它将两个或多个学习器（例如回归模型、神经网络）来生成更好的预测。换句话说，集成模型将多个单独的模型组合在一起，以产生比单独使用单个模型更准确的预测。1有时，资料来源可能会将这种技术称为基于委员会的学习。集成学习基于这样一个原则，即学习器的集体比单个学习器产生更高的整体准确性。2事实上，研究通过机器学习模型和卷积神经网络 (CNN) 支持其功效。

术语说明：base learner、base model 以及在某些情况下，base estimator 是指在集成算法中使用的单个模型或模型。文献进一步将基础学习器划分为强学习器和弱学习器。弱模型或学习器被定义为那些表现比随机猜测好一点的模型或学习器。对于二元分类问题，更正式地说，弱分类器是那些准确率达到大约 50% 的分类器。相比之下，强大的模型或学习器可实现出色的预测性能，在二元分类中，预测性能被正式确定为准确率等于或大于 80%。3

请注意，一些来源将弱学习器和基本学习器混为一谈，因为集成方法（尤其是顺序方法）可以有效地将弱学习器提升为强学习器。4