无监督学习技术不需要标记数据，可以处理更为复杂的数据集。无监督学习由深度学习、神经网络或自编码器提供支持，通过模仿生物神经元之间相互传递信号的方式达到学习经验的目的。这些工具功能强大，可从输入数据中发现规律，并就哪些数据应被视为正常做出假设。

在发现未知异常和减少手动筛选大型数据集的工作方面，这类技术大有帮助。然而，数据科学家应关注通过无监督学习技术收集的结果。这类技术会对输入数据做出假设，因此有可能错误地标记异常。

适用于非结构化数据的机器学习算法包括：

K 均值：此算法是一种数据可视化技术，通过数学公式处理数据点，旨在对相似的数据点进行聚类。“均值”或中位数是指聚类中与所有其他数据点都相关的中心点。通过对数据进行聚类分析，可发现规律，并对发现的异常数据进行推断。

孤立森林：这种类型的异常检测算法使用无监督数据。不同于监督式异常检测技术将标记正常数据点作为第一步，此技术尝试将隔离异常作为第一步。与“随机森林”相似，此技术也会创建“决策树”，以绘制数据点并随机选择要分析的区域。重复此过程，每个点都会根据与其他点的间隔距离获得介于 0 到 1 之间的异常分数值；如果值低于 0.5，通常会视为正常，如果超过 0.5，则很可能是异常的。 如需查找孤立森林模型，可访问 Python 的免费机器学习库 scikit-learn（ibm.com 外部链接）。

单类支持向量机 (SVM)：这种异常检测技术使用训练数据来划定正常范围。在设定范围内的聚类点被视为正常，而在设定范围外的聚类点被标记为异常。