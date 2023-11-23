虽然所有自编码器模型都包括编码器和解码器，但并非所有编码器-解码器模型都是自编码器。

编码器-解码器框架中的编码器网络提取输入数据的关键特征，解码器网络将提取的特征数据作为输入，该框架用于各种深度学习模型，例如计算机视觉任务中使用的卷积神经网络 (CNN) 架构：图像分割，或序列到序列 (seq2seq) 任务中使用的循环神经网络 (RNN) 架构。

在编码器-解码器模型的大多数应用中，神经网络的输出与输入不同。例如，在 U-Net 等图像分割模型中，编码器网络从输入图像中提取特征数据，以确定不同像素的语义分类；然后，通过使用该特征图和这些像素级分类，解码器网络为图像中的每个对象或区域构建分割掩码。这些编码器-解码器模型的目标是通过语义类准确标记像素：它们通过监督学习进行训练，并且根据人类专家标记的图像的“标准答案”数据集优化模型的预测。

自编码器是指特定部分的编码器-解码器架构，这些架构通过无监督学习进行训练，以重建自己的输入数据。

因为自编码器不依赖于已标注的训练数据，所以不被认为是有监督学习。与所有无监督学习一样，自编码器的训练目的是发现未标注数据中的隐藏模式，而不是预测已标注训练数据所展示的已知模式；但就像有监督学习模型一样（这与大多数无监督学习的例子不同），自编码器基于一个事实，即可以根据原始输入本身（或其修改版本）来衡量输出。因此，它们被认为是“自我监督学习”，即自动编码器。