过拟合违背了机器学习模型的目的。通过将模型泛化至新数据，最终我们能够每天使用机器学习算法做出预测，并对数据进行分类。

在构建机器学习算法时，会利用样本数据集来训练模型。但是，当模型针对样本数据训练时间过长或模型过于复杂时，它会开始学习数据集中的“噪声”或无关信息。当模型记住了噪声并过于贴近训练集时，模型就会变得“过拟合”，无法很好地泛化到新数据中。如果模型无法很好地泛化到新数据，则它将无法执行其预期的分类或预测任务。

低错误率和高方差是过拟合的明显标志。为了防止出现这种行为，通常会将部分训练数据集留作“测试集”，用来检查是否存在过拟合。如果训练数据的错误率较低，而测试数据的错误率较高，则表明存在过拟合。