该方法依赖于严格开发的图像收集和标记流程，以匹配特定的分类任务或目标。这一过程由专家手动完成，他们会选取图像中能提供最多视觉信息的关键特征。基于规则的图像分类通过应用这些规则将相似的像素簇归入不同类别，这些规则是由专业知识构建的。它还允许进行可解释且可定制的分类，而无需依赖复杂的机器学习模型。

想象一下，您被分配整理一盒照片。这盒照片中包含湖泊、狗和汽车的照片。由于使用这种方法您没有任何高科技工具可用，因此需要自己制作一份清单。

清单可能类似于以下内容：

对于“汽车”类别，可以寻找轮胎、车门和后视镜等特征。





对于“狗”类别，可以寻找软耳、摇尾巴和长鼻子等特征。





对于“湖泊”类别，可以寻找大量水和海岸线等特征。

这个例子说明了基于规则的分类依赖于人类预设的规则和工具。这种方法与让计算机自行“学习”新规则形成对比。这种形式的图像分类可以包括模板匹配和阈值处理等技术。

模板匹配是指将一个模板图像在较大的输入图像上滑动，并在每个位置计算相似性度量，以找到与模板图像匹配的区域。

阈值处理通过根据设定的阈值将像素值转换为二进制来分割图像。这种方法根据强度将特征与背景区分开来。

这些技术与基于规则的强化学习相结合，有助于构建强大且可解释的图像分类系统。基于规则的分类可以通过实现 k 最近邻 或随机森林算法来完成。