PyTorch 最初是由 Meta 研究人员于 2016 年底开发。它是旧版 Torch 库的 Python 移植版，其核心是张量。到 2022 年 PyTorch 移入 Linux 基金会时，据报道已有超过 2400 名贡献者在超过 15 万个项目中使用 PyTorch。（开源机器学习是目前的主流范式，该领域的蓬勃发展离不开广泛的协作。）与 TensorFlow 类似，PyTorch 同样允许开发人员执行类 NumPy 操作，但使用 GPU 而非 CPU——使 PyTorch 成为另一个深度学习框架。

“选 PyTorch 还是 TensorFlow？” 对于那些开始使用机器学习的人来说，这通常是他们首先要询问的问题（此前还有一个名为 Theano 的库参与竞争；它已于 2017 年弃用）。虽无错误答案，但 PyTorch 因其灵活且宽容（“Python 风格”）的设计及易用性，正成为许多开发人员的首选。长期以来，它一直受到学术界和研究人员的青睐，如今，工业界也越来越多地将其用于雄心勃勃的可扩展用例。例如，特斯拉的自动驾驶系统使用 PyTorch 构建的，微软的云计算平台 Azure 也提供支持。PyTorch 已经变得非常流行，以至于围绕它成长起一个支持工具生态系统，例如 Torchvision 和 TorchText。Tensorflow 和 Pytorch 都使用计算图——一种表示模型训练期间操作和变量流的数据结构。

IBM 是 PyTorch 基金会 成员 ；IBM 在其 watsonx 产品组合中使用 PyTorch。