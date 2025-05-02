Hugging Face 是什么？

在 Hugging Face 出现之前，最强大的模型往往因需要专业知识和巨大算力而难以普及。通过将工具开源化，并配套提供完整的代码与文档，这些模型的使用门槛得以显著降低。这使得研究人员、学生和初创公司能够进行实验与构建，全球创新进程由此大幅加速。在 Hugging Face 之后，开发者能够便捷地分享知识并相互借鉴成果，从而共同打造更优秀的模型。

这种对开源的重视也鼓励了大型企业分享其成果，使整个生态系统受益。微软已将 Hugging Face 模型集成至其 Azure 服务中，为企业客户直接提供先进的 AI 工具。同样，英伟达与 Hugging Face 合作，优化了 GPU 上的模型训练与推理，帮助将深度学习工作流扩展到海量数据集。