Hugging Face 是什么？

Hugging Face 是一家公司，它维护着一个庞大的同名 开源 社区。该社区致力于构建用于人工智能开发 的工具、机器学习模型和平台，重点关注 数据科学 、 机器学习 和 自然语言处理 （NLP）领域。Hugging Face 因其 NLP transformers 库及允许用户共享模型与数据集的平台而闻名。
Hugging Face 系列库以用户友好和文档完善著称。初学者能够快速微调强大模型，并借助 Hugging Face 工具执行分布式训练、token 化、效果评估及模型部署等复杂任务。这种兼顾基础工具与高级功能的设计，为更广大的开发者群体敞开了 AI 开发的大门。
除模型训练外，Hugging Face 极大简化了生产环境部署流程。借助其工具，用户无需深厚的基础设施背景，即可将模型部署至 Web 端、移动应用程序或内部系统。这种全栈支持使该平台对初创企业及大型公司都具有特殊吸引力。
除了触手可及的技术资源，Hugging Face 充满活力的社区生态已使其成为开发者、数据科学家和研究人员的聚集地。对于缺乏经验的开发人员而言，这里是一个向经验丰富的从业者学习，并向可能已面临过类似挑战的人员请教问题的平台。
许多 Hugging Face 模型均附带了关于其局限性、认知偏差及适用场景的说明文档。该公司投入大量资金用于完善开放治理机制，积极推动社区主导的 AI 伦理探讨。
在 Hugging Face 出现之前，最强大的模型往往因需要专业知识和巨大算力而难以普及。通过将工具开源化，并配套提供完整的代码与文档，这些模型的使用门槛得以显著降低。这使得研究人员、学生和初创公司能够进行实验与构建，全球创新进程由此大幅加速。在 Hugging Face 之后，开发者能够便捷地分享知识并相互借鉴成果，从而共同打造更优秀的模型。
这种对开源的重视也鼓励了大型企业分享其成果，使整个生态系统受益。微软已将 Hugging Face 模型集成至其 Azure 服务中，为企业客户直接提供先进的 AI 工具。同样，英伟达与 Hugging Face 合作，优化了 GPU 上的模型训练与推理，帮助将深度学习工作流扩展到海量数据集。
Hugging Face 由法国创业者 Clément Delangue、Julien Chaumond 与 Thomas Wolf 于 2016 年在纽约创立。1创始团队最初致力于开发面向青少年的聊天机器人，但在认识到支撑聊天机器人技术的模型潜力后，果断将业务重心转向模型开发本身。
他们将内部工具开源，并推出初代 Hugging Face Transformers 库，该库很快就在研究人员和工程师群体中迅速流行起来。Hugging Face 由此成为预训练Transformer 模型的权威资源库，并于 2020 年推出模型仓库 Hugging Face Hub，使用户能够轻松上传、下载和共享模型。次年，他们发布 Datasets 数据集库简化数据集共享流程，同时推出 Hugging Face Spaces 用于部署交互式 AI 演示应用。2022 年，该公司收购了 Gradio，这是一个用于在 Python 中开发机器学习应用的开源 AI 库。2
Hugging Face 已发布面向多模态模型、大语言模型、扩散模型和强化学习的工具。2023 年，Hugging Face 开始与 IBM 就 watsonx.ai 展开合作，该平台是 IBM 的 AI 工作室，使用户能够训练、验证、调整并部署传统机器学习模型及当时新兴的生成式 AI 功能。同年晚些时候，IBM参与了 Hugging Face 的 D 轮融资。
以下是 Hugging Face 的主要服务：
Hugging Face Hub 是一个基于网络的中央平台，用户可在此共享、发现模型、数据集及应用程序，并开展协作。其功能类似于“面向 AI 的 GitHub”，托管了数千个公开可用的资源。模型与数据集页面大多包含文档、示例、版本跟踪及实时演示。该平台同时为团队和企业提供私有代码库，以保障协作安全。
除了 Transformers 和 Hub 之外，Hugging Face 生态系统还包含用于其他任务的资源库，例如数据集处理（“Datasets”）、模型评估（“Evaluate”）和机器学习演示（“Gradio”）。
