开源人工智能 (AI) 是指任何人都可以免费使用、修改和分发源代码的 AI 技术。当 AI 算法、预训练模型和数据集可供公众使用和实验时，创意 AI 应用程序随着志愿爱好者社区在现有工作的基础上加速开发实用的 AI 解决方案应运而生。因此，这些技术通常会带来应对许多企业用例中复杂挑战的最佳工具。

GitHub 等平台上免费提供的开源 AI 项目和库推动了医疗保健、金融和教育等行业的数字创新。随时可用的框架和工具帮助开发人员节省了时间，使他们能专注于创建定制解决方案以满足特定的项目要求。利用现有的库和工具，小型开发人员团队可以为 Microsoft Windows、Linux、iOS 和 Android 等不同平台构建有价值的应用程序。

开源 AI 的多样性和可访问性支持广泛的有益用例，例如实时欺诈保护、医学图像分析、个性化建议和定制学习。这种可用性使开源项目和 AI 模型深受开发人员、研究人员和组织的欢迎。通过使用开源 AI，组织可以有效地访问庞大、多元的开发人员社区，这些开发人员不断为 AI 工具的持续开发和改进做出贡献。这一协作环境促进了透明度和持续改进，从而产生了功能丰富、可靠和模块化的工具。此外，开源 AI 的供应商中立性可确保组织不受特定供应商的束缚。

虽然开源 AI 提供了诱人的可能性，但其免费访问性也带来了风险，组织必须谨慎应对。在没有明确定义的目标和目的的情况下深入研究定制 AI 开发可能会导致结果不一致、资源浪费和项目失败。此外，有偏见的算法会产生不可用的结果并延续有害的假设。开源 AI 随时可用的性质也引发了安全问题；恶意行为者可以利用相同的工具来操纵结果或创建有害内容。

有偏见的训练数据会导致歧视性的结果，而数据漂移会导致模型无效，标记错误会导致模型不可靠。当企业使用非内部开发的技术时，他们可能会使其利益相关者面临风险。这些问题凸显了仔细考虑和负责任地实施开源 AI 的必要性。

截至撰写本文时，科技巨头们对这个话题意见不一（IBM 外部链接）。通过 AI 联盟，Meta 和 IBM 等公司倡导开源 AI，强调开放的科学交流和创新。相比之下，Google、Microsoft 和 OpenAI 则倾向于采用封闭式方法，理由是担心 AI 的安全和滥用。美国和欧盟等政府正在深入了解平衡创新与安全和道德问题的方法。