令牌化系统往往包含以下组件：

1. 令牌生成器，可通过多种技术中的一种创建令牌。这些技术可能包含不同的函数：

数学上可逆的加密函数，使用强大的加密算法，可通过关联的加密密钥进行逆转。





单向、不可逆的加密函数，例如哈希函数。





随机数生成器，用于创建随机令牌——通常被视为最强大的令牌值生成技术之一。

2. 将新创建的令牌值分配给原始值的令牌映射过程。该过程会创建一个安全的交叉引用令牌数据库，用于跟踪令牌与真实数据之间的关联。此令牌数据库保存在安全的数据存储中，只有授权用户才能访问。

3. 保存原始值及其相关令牌值的令牌数据存储库或令牌保险库。存储在保险库中的数据通常会进行加密以提高安全性。保险库是将令牌连接回其原始值的唯一位置。

4. 加密密钥管理器，用于跟踪和保护用来加密保险库中的数据、传输中的令牌或是令牌化系统中的其他数据和资产的任何加密密钥。

也可以在没有保险库的情况下进行令牌化。无保险库令牌化不是将敏感信息存储在安全的数据库中，而是使用加密算法从敏感数据生成令牌。同一算法可以用来逆转该过程，将令牌转换回原始数据。大多数可逆令牌不需要将原始敏感信息存储在保险库中。

当使用第三方标记化提供商时，原始敏感数据可能会从企业内部系统中移除，移动到第三方存储空间并用令牌替换。这种替代有助于降低企业内部数据泄露的风险。令牌本身通常存储在企业内部，以简化正常运营。