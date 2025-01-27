在数据安全中，令牌化是指将敏感数据转换为非敏感数字替代项（称为令牌）并映射回原始数据的过程。
令牌化有助于保护敏感信息。例如，可以将敏感数据映射到令牌并放在数字保险库中以进行安全存储。然后，令牌就可以充当相应数据的安全替代项。令牌本身不属于敏感信息，如果不连接到数据保险库就没有任何用处或价值。
数字令牌是一类字符集合，充当了某些其他资产或信息的标识符。例如，可以使用令牌“ot&14%Uyb”替换机密报告中的年度费用数字 45,500,000 美元。
令牌也出现在自然语言处理 (NLP) 中，不过该领域的这一概念略有不同。在 NLP 中，令牌是指机器可以理解的单个语言单位，通常是一个单词或单词的一部分。
不同类型的令牌化可生成不同类型的令牌。常见令牌包括：
令牌化系统往往包含以下组件：
1. 令牌生成器，可通过多种技术中的一种创建令牌。这些技术可能包含不同的函数：
2. 将新创建的令牌值分配给原始值的令牌映射过程。该过程会创建一个安全的交叉引用令牌数据库，用于跟踪令牌与真实数据之间的关联。此令牌数据库保存在安全的数据存储中，只有授权用户才能访问。
3. 保存原始值及其相关令牌值的令牌数据存储库或令牌保险库。存储在保险库中的数据通常会进行加密以提高安全性。保险库是将令牌连接回其原始值的唯一位置。
4. 加密密钥管理器，用于跟踪和保护用来加密保险库中的数据、传输中的令牌或是令牌化系统中的其他数据和资产的任何加密密钥。
也可以在没有保险库的情况下进行令牌化。无保险库令牌化不是将敏感信息存储在安全的数据库中，而是使用加密算法从敏感数据生成令牌。同一算法可以用来逆转该过程，将令牌转换回原始数据。大多数可逆令牌不需要将原始敏感信息存储在保险库中。
当使用第三方标记化提供商时，原始敏感数据可能会从企业内部系统中移除，移动到第三方存储空间并用令牌替换。这种替代有助于降低企业内部数据泄露的风险。令牌本身通常存储在企业内部，以简化正常运营。
令牌化方法可以为众多行业和业务职能中多种类型的数据提供额外的数据保护。
数据令牌化让组织能够从其内部数据系统中移除或隐藏任意或所有敏感数据元素。这样一来，黑客可以窃取的有价值数据就会少之又少，这有助于组织减少容易导致数据泄露的漏洞。
令牌化常用于保护敏感的业务数据和个人身份信息 (PII)，例如护照号码或社会安全号码。在金融服务、营销和零售领域，令牌化常用于保护持卡人数据和帐户信息。
每条敏感信息都会获得自己的唯一标识符。在大多数中间数据使用（即，在收集敏感数据之后，但在最终处置之前使用）中，这些令牌可以替代真实数据，而无需进行去令牌化。
此外，令牌化还可以帮助组织满足合规要求。例如，许多医疗保健组织借助令牌化来满足《健康保险流通和责任法案》(HIPAA) 规定的数据隐私规则。
一些访问控制系统也会使用数字令牌。例如，在基于令牌的身份验证协议中，用户完成身份验证之后即可获得访问令牌，可以使用该令牌来访问受保护的资产和服务。许多应用程序编程接口 (API) 以这种方式使用令牌。
银行、电子商务网站和其他应用程序经常通过令牌化来保护银行账号、信用卡号和其他敏感数据。
在付款处理过程中，令牌化系统可以用支付令牌替换信用卡信息、主账号 (PAN) 或其他财务数据。
这种令牌化过程可消除购买与财务信息之间的联系，从而保护客户的敏感数据免遭恶意行为者利用。
令牌化是自然语言处理 (NLP) 中使用的一种预处理技术。NLP 工具通常按语言单位（例如单词、从句、句子和段落）来处理文本。因此，NLP 算法必须首先将大型文本分割成 NLP 工具可以处理的较小令牌。令牌以算法可以理解的方式表示文本。
数据令牌化可以帮助组织遵守政府监管要求和行业标准。许多组织使用令牌化作为一种非破坏性模糊化形式来保护 PII。
例如，《支付卡行业数据安全标准》(PCI DSS) 规定企业必须满足网络安全要求以保护持卡人数据。为遵守这些要求，组织可以采取的措施之一是将主账号令牌化。令牌化还可以帮助组织遵守欧盟《通用数据保护条例》(GDPR) 制定的数据隐私规则。
无论是有形资产还是无形资产，都可以用令牌来代表。令牌化资产的移动或交易往往比实际资产更安全、更轻松，让组织能够自动处理交易、简化运营方式并提高资产流动性。
令牌代表的有形资产可能包括艺术品、设备或房地产。无形资产包括数据、知识产权或是承诺投资回报率的证券令牌（类似于债券和股权）。非同质化令牌 (NFT) 让消费者能够购买数字资产，例如艺术品、音乐和数字收藏品。
令牌化用不敏感（在其他情况下无用）的字符串替代敏感数据。加密将数据打乱，以便可以用密钥（称为解密密钥）将其解密。
标记化和加密都有助于保护数据，但它们通常适用于不同的用例。标记化在原始数据很容易被替换的情况下很常见，例如存储定期付款的付款数据。加密在原始数据的访问很重要的情况下很常见，例如保护静态数据和传输中的数据。
与加密相比，令牌化过程可以占用更少的资源。令牌化只需用非敏感令牌替换数据，而加密系统需要经常在使用数据时进行加密和解密，其成本可能会变得很高。
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