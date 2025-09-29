区块链上的智能合约是什么？

智能合约只是存储在区块链上的程序，在满足预先确定的条件时会运行这些程序。 智能合约通常用于自动执行协议，以便所有参与者都可以立即确定结果，而无需任何中间人参与，也不会浪费时间。 智能合约还可以自动完成工作流程，在满足条件时触发下一个操作。
智能合约工作时遵循简单的“if/when…then…” 语句，这些语句被写入区块链上的代码中。 当满足并验证预先确定的条件时，计算机网络将执行操作。 这些操作可能包括向相应的各方发放资金、登记车辆、发送通知或开具凭单。 然后，在交易完成时会更新区块链。 这意味着交易无法更改，只有获得许可的各方才能看到结果。
在一个智能合约中，可以根据需要设立多项规定来让参与者满意，以便圆满地完成任务。 要确立条款，参与者必须确定交易及其数据在区块链上的表示方式，同意管理这些交易的“if/when...then…” 规则，探索所有可能的例外情况，并为解决争议定义一个框架。
然后，开发人员可以对智能合约进行编程，尽管使用商业区块链的企业已越来越多地提供模板、Web 界面和其他在线工具来简化智能合约的构建。
探索企业如何从主动区块链解决方案中的智能合约中获益
Sonoco 和 IBM 正在努力通过提高供应链透明度来减少救命药物运输过程中的问题。 Pharma Portal 由 IBM Blockchain Transparent Supply 提供支持，是一个基于区块链的平台，可通过供应链跟踪温控药品，进而在多方之间提供可信、可靠且准确的数据。
家得宝使用区块链上的智能合约快速解决与供应商间的纠纷。 通过实时通信和提高供应链的可见性，他们正在加强与供应商间的关系，从而有更多的时间从事关键工作和创新。
通过加入由 IBM Blockchain 召集的贸易金融网络 we.trade，企业正在为全球贸易创建一个信任生态系统。 作为一个基于区块链的平台，we.trade 使用标准化的规则和简化的交易选项来减少摩擦和风险，同时简便交易流程，并为参与公司和银行扩大贸易机会。
借助我们的网络召集专业知识和行业领先的平台，扫清看不见的增长障碍并重塑贸易和贸易金融。
通过改善食品供应各个环节的可视性和问责制，帮助种植者、分销商和零售商建立信任，使我们的食品更加安全。