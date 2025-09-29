区块链上的智能合约是什么？

智能合约工作时遵循简单的“if/when…then…” 语句，这些语句被写入区块链上的代码中。 当满足并验证预先确定的条件时，计算机网络将执行操作。 这些操作可能包括向相应的各方发放资金、登记车辆、发送通知或开具凭单。 然后，在交易完成时会更新区块链。 这意味着交易无法更改，只有获得许可的各方才能看到结果。

在一个智能合约中，可以根据需要设立多项规定来让参与者满意，以便圆满地完成任务。 要确立条款，参与者必须确定交易及其数据在区块链上的表示方式，同意管理这些交易的“if/when...then…” 规则，探索所有可能的例外情况，并为解决争议定义一个框架。

然后，开发人员可以对智能合约进行编程，尽管使用商业区块链的企业已越来越多地提供模板、Web 界面和其他在线工具来简化智能合约的构建。