区块链上的智能合约是什么？

智能合约是存储在区块链上的数字合约，在满足预先确定的条款和条件时会自动执行这些合约
已定义智能合约

智能合约只是存储在区块链上的程序，在满足预先确定的条件时会运行这些程序。 智能合约通常用于自动执行协议，以便所有参与者都可以立即确定结果，而无需任何中间人参与，也不会浪费时间。 智能合约还可以自动完成工作流程，在满足条件时触发下一个操作。

智能合约如何工作

智能合约工作时遵循简单的“if/when…then…” 语句，这些语句被写入区块链上的代码中。 当满足并验证预先确定的条件时，计算机网络将执行操作。  这些操作可能包括向相应的各方发放资金、登记车辆、发送通知或开具凭单。 然后，在交易完成时会更新区块链。 这意味着交易无法更改，只有获得许可的各方才能看到结果。

在一个智能合约中，可以根据需要设立多项规定来让参与者满意，以便圆满地完成任务。 要确立条款，参与者必须确定交易及其数据在区块链上的表示方式，同意管理这些交易的“if/when...then…” 规则，探索所有可能的例外情况，并为解决争议定义一个框架。

然后，开发人员可以对智能合约进行编程，尽管使用商业区块链的企业已越来越多地提供模板、Web 界面和其他在线工具来简化智能合约的构建。

智能合约的优势
速度、效率和精确度

一旦满足条件，便会立即执行合约。 因为智能合约是数字化和自动化的，所以无需处理文书工作，也不必花时间来调和通常因手动填写文档而导致的错误。
信任和透明度

因为没有第三方参与，而且会在参与者之间共享加密的交易记录，所以不必质疑是否会为了个人利益而更改了信息。
安全

区块链交易记录经过加密，这使得它们很难被破解。 此外，由于每条记录都与分布式账本上的前后记录相关联，黑客必须改变整个链才能更改单个记录。
节省

智能合约避免了通过中介机构处理交易的需要，进而消除了相关的时间延迟和费用。
智能合约的应用

探索企业如何从主动区块链解决方案中的智能合约中获益

 利用智能合约保障药物疗效

Sonoco 和 IBM 正在努力通过提高供应链透明度来减少救命药物运输过程中的问题。 Pharma Portal 由 IBM Blockchain Transparent Supply 提供支持，是一个基于区块链的平台，可通过供应链跟踪温控药品，进而在多方之间提供可信、可靠且准确的数据。
在零售商/供应商关系中增进信任

家得宝使用区块链上的智能合约快速解决与供应商间的纠纷。 通过实时通信和提高供应链的可见性，他们正在加强与供应商间的关系，从而有更多的时间从事关键工作和创新。

 更快、更高效地开展国际贸易

通过加入由 IBM Blockchain 召集的贸易金融网络 we.trade，企业正在为全球贸易创建一个信任生态系统。 作为一个基于区块链的平台，we.trade 使用标准化的规则和简化的交易选项来减少摩擦和风险，同时简便交易流程，并为参与公司和银行扩大贸易机会。

智能合约相关解决方案
贸易金融区块链

借助我们的网络召集专业知识和行业领先的平台，扫清看不见的增长障碍并重塑贸易和贸易金融。

食品供应区块链

通过改善食品供应各个环节的可视性和问责制，帮助种植者、分销商和零售商建立信任，使我们的食品更加安全。

智能合约资源
什么是区块链？
从头开始了解区块链的全部含义以及它如何让您的企业受益。 免费下载一份 IBM 的《区块链傻瓜书》指南副本。
IBM Blockchain Services
携手行业领先的区块链服务提供者共同创造。 我们可以帮助您建立以卓越技术为支撑的可扩展业务网络。
编写智能合约
IBM Blockchain Platform 支持用 Go 和 Node.js 编写的智能合约。 阅读本教程，了解如何开始编写在区块链上执行的编码业务逻辑、条款和条件。
在您的网络上部署智能合约
如果您正在运行 IBM Blockchain Platform 网络，本教程将指导您使用 Hyperledger Fabric 来编写、打包和部署智能合约。
