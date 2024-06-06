什么是鱼叉式网络钓鱼?

与所有网络钓鱼诈骗一样，鱼叉式网络钓鱼涉及通过虚假故事和欺诈场景操纵受害者。鱼叉式网络钓鱼攻击可以通过电子邮件、短信、聊天应用程序或电话进行。

根据 IBM 的《数据泄露成本报告》，网络钓鱼是数据泄露的最常见原因。网络钓鱼是最有效的“钓鱼欺诈”形式之一，因为网络罪犯会量身定制骗局，以尽可能地说服其目标。

Barracuda 的一份报告分析了 500 亿封电子邮件，研究人员发现，鱼叉式网络钓鱼占电子邮件的比例不到 0.1%，但却导致了 66% 的成功泄露。1根据数据泄露成本报告，网络钓鱼造成的平均泄露损失为 476 万美元，而鱼叉式网络钓鱼攻击导致的损失可高达 1 亿美元。2

鱼叉式网络钓鱼是一种社会工程学攻击，利用的是人性而非网络漏洞。为了有效地应对这种情况，网络安全团队必须将员工教育与先进的威胁检测工具相结合，形成对这种阴险威胁的强大防御。