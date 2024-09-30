源自希腊语中的“隐藏文字”， 密码学 是将传输信息加密，以便只有预期接收者才能理解的做法。自古以来，发送秘密信息的做法在几乎所有主要文明中都很常见。在现代，密码学已成为 网络安全 的关键。从保护日常个人信息和数字签名的身份验证，到保护在线购物支付信息，甚至保护绝密政府数据和通信，密码学使数字隐私成为可能。

虽然这种做法可以追溯到数千年前，但密码学的使用和更广泛的密码分析领域仍然被认为相对短暂，仅在过去的 100 年里才取得了巨大的进步。随着 19 世纪现代计算技术的发明，数字时代的到来也预示着现代密码学的诞生。作为建立数字信任的重要手段，数学家、计算机科学家和密码学家开始开发现代加密技术和密码系统，以保护关键用户数据免受黑客、网络罪犯和窥探的侵害。

大多数密码系统都是从一条称为明文的未加密消息开始，然后使用一个或多个加密密钥将其 加密 为称为密文的不可解密代码。然后将此密文传输给接收者。如果密文被截获，而加密算法又很强，那么对于任何未经授权的窃听者来说，密文都是无用的，因为他们无法破解密码。但是，假设目标接收者拥有正确的解密密钥，则可以轻松破译文本。

在本文中，我们将回顾密码学的历史和发展。