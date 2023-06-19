恶意行为者可以利用 Log4j 漏洞在易受攻击的系统中运行自己想要的几乎任何代码。

研究人员认为 Log4Shell 是个“灾难性”安全漏洞，因为 Log4J 是全球部署最广泛的开源程序之一，而且该漏洞很容易利用。美国网络安全和基础设施安全局 (CISA) 主任 Jen Easterly 称这是“我整个职业生涯中见过的最严重的漏洞之一，即使不是唯一的”。

Log4Shell 导致 2021 年 12 月网络攻击数量激增。根据 IBM X-Force Threat Intelligence Index 的记录，2020 年至 2021 年，漏洞攻击增加了 34%，主要源于 Log4Shell。

Log4Shell 在被发现后不久就得到修复，但仍会产生多年风险，因为 Log4J 已深植于软件供应链。美国国土安全部估计，至少需要十年时间才能发现并修复每一个漏洞。