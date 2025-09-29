这些基础设施被认为是必不可少的，因为它们的中断会影响公共安全、安全保障、经济稳定或公众健康。关键基础设施包括相互关联和相互依存的物理和虚拟组件。

大多数国家/地区和管理机构都对如何管理关键基础设施做出了规定。例如，在美国，国土安全部 (DHS)、网络安全和基础设施安全局 (CISA) 以及能源部 (DOE) 等政府机构制定了与关键基础设施安全和管理相关的法规和标准。第 21 号总统政策指令 (PPD-21) 推动全国齐心协力，加强和维护安全稳固、正常运行且具有弹性的关键基础设施。

对于管理此类系统的人员来说，了解管理重要基础设施运行状况的最新法规、最佳实践和技术非常重要。关键基础设施行业与我们的生活息息相关：

能源行业 ：核反应堆、电网、石油和天然气设施、管道和燃料储存。

化工行业 ：石化产品生产、农业化学品生产和化学品分销。

交通行业 ：机场、海港、铁路、高速公路、桥梁和公共交通系统。

供水和废水系统 ：水处理厂、水库、水坝、泵站和下水道系统。

通信行业 ：电信网络、互联网服务提供商和卫星系统。

金融服务行业 ：银行、证券交易所、支付系统和清算所。

医疗保健 ：医院、诊所和医疗供应链。

应急服务 ：警察、消防部门和应急管理系统。

食品与农业 ：农场、食品加工设施、分销网络和食品安全系统。

政府 ：国防工业基地、联邦政府设施和国家安全系统。

信息技术：数据中心、关键软件和硬件、网络安全系统和互联网基础设施。

这些基础设施往往相互关联，一个部门的中断会对其他部门产生连带，造成广泛的影响后果。