关键基础设施是指对社会和经济运行至关重要的系统、设施和资产。
这些基础设施被认为是必不可少的，因为它们的中断会影响公共安全、安全保障、经济稳定或公众健康。关键基础设施包括相互关联和相互依存的物理和虚拟组件。
大多数国家/地区和管理机构都对如何管理关键基础设施做出了规定。例如，在美国，国土安全部 (DHS)、网络安全和基础设施安全局 (CISA) 以及能源部 (DOE) 等政府机构制定了与关键基础设施安全和管理相关的法规和标准。第 21 号总统政策指令 (PPD-21) 推动全国齐心协力，加强和维护安全稳固、正常运行且具有弹性的关键基础设施。
对于管理此类系统的人员来说，了解管理重要基础设施运行状况的最新法规、最佳实践和技术非常重要。关键基础设施行业与我们的生活息息相关：
能源行业：核反应堆、电网、石油和天然气设施、管道和燃料储存。
化工行业：石化产品生产、农业化学品生产和化学品分销。
交通行业：机场、海港、铁路、高速公路、桥梁和公共交通系统。
供水和废水系统：水处理厂、水库、水坝、泵站和下水道系统。
通信行业：电信网络、互联网服务提供商和卫星系统。
金融服务行业：银行、证券交易所、支付系统和清算所。
医疗保健：医院、诊所和医疗供应链。
应急服务：警察、消防部门和应急管理系统。
食品与农业：农场、食品加工设施、分销网络和食品安全系统。
政府：国防工业基地、联邦政府设施和国家安全系统。
信息技术：数据中心、关键软件和硬件、网络安全系统和互联网基础设施。
这些基础设施往往相互关联，一个部门的中断会对其他部门产生连带，造成广泛的影响后果。
关键基础设施面临各种威胁，这些威胁可能会扰乱其运营并对公共安全、安全保障和经济稳定构成风险。常见的威胁包括：
攻击者可能会以控制系统、网络和软件漏洞为攻击目标，以获取未经授权的访问权限、破坏运行、窃取敏感信息或造成物理损害。
破坏、恐怖主义或故意毁坏行为会直接损坏设施、扰乱运行并危及生命。这些攻击可以针对商业设施、运输系统、关键制造业务或其他资产。
飓风、地震、洪水、野火和恶劣天气事件会中断基本服务。由于极端天气事件的频率和强度增加，基于历史气候模式的系统可能面临挑战。
流行病和疾病爆发可能导致劳动力短缺、运营中断和医疗服务需求增加，从而给公共卫生响应人员和整体系统弹性带来压力。
供应链中的漏洞（如受损产品或假冒产品）可能会带来弱点，被人利用来破坏运营或损害系统完整性。
随着关键基础设施变得更加互联并更加依赖先进技术，对复杂系统和软件的依赖性也随之增加。
管理关键基础设施涉及实施强大的软件解决方案和系统来监视、控制和保护基础设施的各个组件。
利用软件管理关键基础设施需要一种涵盖监测、控制、安全、维护和合规性的方法。通过利用软件解决方案的强大功能，可以有效管理关键基础设施，确保其可靠性、安全性和弹性。
借助 Maximo 应用套件从您的企业资产中获取最大价值。它是一个基于云的单一集成平台，使用 AI、IoT 和分析来优化性能、延长资产生命周期并减少运营停机时间和成本。