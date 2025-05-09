用户身份是当今企业攻击面的重要组成部分，因为网络罪犯越来越倾向于登录而不是入侵。IBM® X-Force Threat Intelligence 报告称，基于身份的攻击占入侵总数的 30%。威胁行为者使用网络钓鱼攻击和信息窃取恶意软件来获取凭证，然后使用这些凭据接管有效帐户。

ITDR 系统可以通过监控企业网络中的用户活动和身份系统来帮助缓解这些基于身份的网络攻击。ITDR 工具可以检测暴力攻击、凭据填充、登录异常和其他网络威胁，它们可以自动响应以阻止攻击者访问敏感数据和系统。