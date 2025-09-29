电脑和通信的未来在于移动设备，例如具有台式电脑功能的笔记本电脑、平板电脑和智能手机。这些设备的尺寸、操作系统、应用程序和处理能力使其非常适合在任何有互联网连接的地方使用。随着加固设备、物联网 (IoT) 和操作系统（例如 Chrome OS、macOS 和 Windows 10）的扩展，被该等软件和功能增强的每款硬件都成为移动计算设备。

由于移动设备变得更加实惠和便携，组织和用户更愿意购买和使用移动设备，而非台式电脑。随着无线上网的普及，各种移动设备变得更容易受到攻击，更有可能发生数据泄露的风险。

通过各种移动设备进行身份验证和授权非常便利，但也由于移除了受保护企业边界的限制，从而导致风险增加。例如，智能手机的功能通过多点触控屏幕、陀螺仪、加速计、全球定位系统、麦克风、数百万像素摄像头和端口等得到了强化，还可向其增添更多设备。这些新功能改变了用户身份验证方式，以及在本地向网络上的设备、应用程序和服务提供授权的方式。因此，新功能也增加了需要保护免受网络安全威胁的端点数量。

如今，网络犯罪分子可以入侵汽车、安全摄像头、婴儿监视器和植入式医疗设备。到 2025 年，可能有超过 750 亿个“设备”连接到互联网，包括摄像头、恒温器、门锁、智能电视、健康监视器、照明灯具和许多其他设备。