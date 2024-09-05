威胁行为者经常为受害者制造虚假情况，并冒充可以解决问题的可靠人。在《Social Engineering Penetration Testing》一书中，作者观察到大多数假托由两个主要元素组成：角色和情境。1

角色是诈骗者在故事中扮演的角色。为了在潜在受害者心目中树立信誉，诈骗者通常会冒充对受害者有权威的人，例如老板或高管，或者冒充受害者倾向于信任的人。这个（虚假）角色可能是同事、IT 人员或服务提供商。一些攻击者可能会试图冒充目标受害者的亲朋好友。

此情况涉及骗子编造的虚假故事的情节—此角色（骗子）要求受害者执行某些操作的原因。具体情况可能十分普遍，例如：“您需要更新帐户信息。”或者，该故事可能非常具体，尤其是当骗子盯上特定的受害者时：“奶奶，我需要您的帮助。”

为了使他们的角色仿冒和情境可信，威胁参与者通常会在线研究他们的角色和目标。这并不难做到。据估计，黑客可以根据来自社交媒体信息源和其他公共资源（例如 Google 或 LinkedIn）的信息编造一个令人信服的故事，这只需经过 100 分钟的在线搜索。

欺骗手段（伪造电子邮件地址和电话号码，以使消息看似来自其他来源）可使假托场景更为可信。或者，威胁参与者甚至可能更进一步并劫持真实人员的电子邮件帐户或电话号码来发送假托消息。甚至，犯罪分子的有些故事会利用人工智能来克隆人们的声音。