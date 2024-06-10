这篇博客文章是 IBM Security Randori 团队“全面了解红队测试”系列文章中的一篇。Randori 平台将攻击面管理 (ASM) 与持续自动红队测试 (CART) 结合，能够改善您的安全状况。

军事理论家 Helmuth von Moltke 写道：“没有任何作战计划在与敌人遭遇后还有效，”他主张制定一系列作战方案，而不是仅制定一个计划。如今，网络安全团队仍在不断吸取这方面的惨痛教训。根据 IBM Security X-Force 的一项研究，过去几年中，执行勒索软件攻击的时间缩短了 94%，而且攻击者的行动速度变得更快了。以前需要几个月才能实现的目标，现在只需几天。

要关闭漏洞并提高恢复能力，组织需要在威胁参与者动手之前测试其安全操作。要做到这一点，红队行动可以说是最佳方式之一。