FIDO2 认证利用公钥加密技术生成一个称为“通行密钥”的唯一密钥对，该密钥对与用户账户相关联。该密钥对包含一个存储在服务提供商的公钥和一个驻留在用户设备上的私钥。

当用户登录其账户时，服务提供商会向用户设备发送一个质询（通常是一串随机字符）。设备会提示用户通过输入 PIN 码或使用生物特征认证来验证身份。

若用户成功通过验证，设备将使用私钥签署该质询，并将其发送回服务提供商。服务提供商使用公钥验证是否使用了匹配的私钥，并授予用户访问其账户的权限。

存储在一台设备上的通行密钥可用于登录另一台设备上的服务。例如，用户若在移动设备上为其电子邮件账户设置了通行密钥，仍可在笔记本电脑上登录该邮箱。用户需在已注册的移动设备上完成该验证请求。

FIDO2 也支持使用安全密钥（如 YubiKey 或 Google Titan）作为认证方式。

安全密钥，亦称“硬件令牌”，是可直接向服务传输认证信息的小型物理设备。它们可通过蓝牙、近场通信 (NFC) 协议或 USB 端口连接。用户可使用 FIDO2 安全密钥代替生物特征数据或 PIN 码进行身份认证并签署验证请求。

由于私钥存储于用户设备上且永不离开，安全漏洞的可能性被降至最低。黑客无法通过入侵数据库拦截通信来窃取私钥。服务提供商持有的公钥不包含敏感信息，对黑客而言几乎无用。