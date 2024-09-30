数据库是用于存储、管理和保护有序数据集合的数字存储库。

不同类型的数据库以不同的方式存储数据。例如，关系型数据库将其存储在有行和列的定义表中，而非关系型数据库可以将其存储为各种数据结构，包括键值对或图形。

各组织使用这些不同类型的数据库来管理不同类型的数据。关系数据库擅长处理结构化数据，例如财务记录。非关系型数据库最适合文本文件、音频和视频等非结构化数据类型。矢量数据库以矢量嵌入的形式存储数据，这是许多生成式 AI 应用所使用的格式。

从客户交易和产品库存到内部流程和专有研究，企业拥有大量的数据——通常以 PB 或四万亿比特为单位。这些数据必须以一致的数据架构来组织，以便用户和应用程序在需要时能够访问。

数据库是构建这种数据架构的基础。它们不仅仅是存储信息的地方。相反，它们使组织能够集中管理数据，执行数据完整性和安全标准，并促进数据访问。

有了适当的数据库系统，组织就可以将高质量的数据集用于关键业务计划，包括商业智能 (BI)、人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 项目。