作为 NoSQL 数据库解决方案，MongoDB 无需关系数据库管理系统 (RDBMS)，因此可提供弹性数据存储模型，支持用户轻松存储和查询多变量数据类型。这不仅简化了开发人员的数据库管理工作，而且还为跨平台应用和服务构建了高度可扩展的环境。

MongoDB 文档或文档集合是数据的基本单位。这些文档采用二进制 JSON（Java 脚本对象表示法）格式，可以存储各类数据并将其分布在多个系统中。MongoDB 为动态架构设计，因此用户在创建数据记录、通过 MongoDB 聚合查询文档集合以及分析大量信息时具有无与伦比的灵活性。