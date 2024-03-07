要了解内容管理系统的工作原理，我们需稍作回顾。手动运行的网站要求个人或组织从头开始编写代码或编写静态 HTML 文件，然后将其上传到每个网页的对应服务器上。此任务需耗费大量时间和精力，同时还需进行定期更新，从而会占用本已十分忙碌的组织的宝贵资源。

避免这项复杂工作的一种方法是使用 CMS 平台。该系统已经在后端和前端创建，而创建者看到的只是一个用户友好的界面，允许他们以简化的方式进行必要的更改。CMS 的建立是为了增强在线或在移动应用上查看网页内容时的客户体验。

另外，应用程序编程接口 (API) 是成功 CMS 的重要组成部分。API 允许系统跨多个域进行连接。应用程序、手机或网站的 API 可以帮助从 CMS 中提取内容。