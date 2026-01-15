为什么 AI 数据质量是 AI 成功的关键

全球各地的组织仍在对 AI 领域进行大力投入。Gartner 表示，预计 2026 年全球 AI 支出将超过 2 万亿美元，同比增长 37%。1然而，这种快速扩张掩盖了一个事实，即许多 AI 项目都难以提供持久的价值。

IBM 商业价值研究院 2025 年首席执行官调研显示，仅有 16% 的 AI 项目成功在企业内部规模化推广；2而麻省理工学院的 NANDA 研究3指出，高达 95% 的生成式 AI 试点项目均停留在实验阶段，未能进一步推进。

研究表明，AI 数据质量与数据治理是 AI 生态体系中的核心差异化因素。IBM 商业价值研究院的另一项研究发现，68% 以 AI 为核心的组织表示已拥有成熟完善的数据与治理框架，而其他企业中这一比例仅为 32%。4



正如该研究作者所指出的：“虽然结构化、可获取、高质量的数据基础，不如前沿算法或极具前景的应用场景那般引人注目，但它却是实现 AI 持续成功的必要前提。”

这一基础之所以至关重要，是因为机器学习模型——作为众多 AI 系统的核心组成部分——会直接从所输入的数据集中进行“学习”。当数据因错误、缺失、信息过时、数据孤岛或系统性偏差而无法真实反映现实情况时，模型不仅会继承这些缺陷，还可能大规模放大数据中存在的问题。



例如，在生成式 AI 系统中，比如用于自然语言处理的大型语言模型 (LLM)，数据质量问题可能会表现为文本内容存在事实错误，或生成带有偏见的图像结果。数据质量差还会导致性能参差不齐，尤其是在不常见输入和代表性不足等极端情况下。

即使是占比很小的低质量数据，也可能产生极大的影响。只需少量糟糕的输出结果，就可能破坏决策效果以及人们对这项技术的整体信任，导致管理者认定某个 AI 工具存在缺陷，而其根本原因其实是支撑该工具的数据质量不佳。



除技术层面的后果外，AI 数据质量低下还会带来法律与伦理层面的影响，包括与数据隐私和负责任的数据使用相关的风险。在管理不善的数据上训练的模型，可能会在招聘、信贷、医疗和公共服务等领域加剧歧视现象。与此同时，包括《欧盟人工智能法案》在内的法规，以及美国各州日益增多的人工智能相关法律，都在不断要求企业对数据隐私、训练数据的质量、代表性与来源承担相应责任。