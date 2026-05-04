如何自动化数据管道：10 步指南

从历史上看，数据管道被设计用于从各种来源摄取数据、进行转换，并将数据交付到数据存储中以供分析。在许多方面，它们就像一个业余厨师在遵循食谱：收集食材、准备、烹饪并仔细监控——每个步骤由一个人按顺序处理。

这一模式至今仍定义着许多管道，但对于支撑人工智能 (AI)、机器学习 (ML) 和现代数据工程实践的大规模数据处理工作负载，它已越来越力不从心。

如今，自动化数据管道的运作更像一个专业厨房：准备工作提前完成，专门的工位同时处理不同的任务，流程根据时间和需求进行协调。这些系统不再依赖单一的厨师，而是标准化工作流，以在跨环境的情况下提供一致、可扩展的输出。