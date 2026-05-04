如何自动化数据管道：10 步指南

By Tom Krantz , Alexandra Jonker

从历史上看，数据管道被设计用于从各种来源摄取数据、进行转换，并将数据交付到数据存储中以供分析。在许多方面，它们就像一个业余厨师在遵循食谱：收集食材、准备、烹饪并仔细监控——每个步骤由一个人按顺序处理。

这一模式至今仍定义着许多管道，但对于支撑人工智能 (AI)、机器学习 (ML) 和现代数据工程实践的大规模数据处理工作负载，它已越来越力不从心。  

如今，自动化数据管道的运作更像一个专业厨房：准备工作提前完成，专门的工位同时处理不同的任务，流程根据时间和需求进行协调。这些系统不再依赖单一的厨师，而是标准化工作流，以在跨环境的情况下提供一致、可扩展的输出。

自动化数据管道的 10 个步骤

尽管没有两个实现方式是完全相同的，但大多数都涉及一系列协调的步骤，这些步骤在适应不断变化的数据需求的同时，引导数据完成其生命周期。每个步骤都可以在数据栈内独立自动化，但只有当这些功能协同工作时，才形成真正的管道自动化。

以下步骤探讨了自动化数据管道每个阶段的方法，关注意图、实施方式及结果成效：

  1. 定义数据目标
  2. 识别并分析数据源
  3. 设计管道架构
  4. 摄取并验证数据
  5. 开发转换逻辑
  6. 存储和整理数据
  7. 编排与调度工作流
  8. 添加监控与告警
  9. 确保可扩展性和性能
  10. 投入运营、维护并迭代

1. 定义数据目标

意图：
首先明确定义管道要达成什么目标。现代管道支持多种用例，从数据分析和机器学习到自动化工作流和实时决策。在实施之初设定管道的用途，有助于为后续步骤确定范围和数据流程。

实施方式：
为统一数据目标，团队应：

  • 定义数据将如何在分析、数据科学和操作系统中使用，包括关键用例和利益相关方
  • 使管道与数据管理策略和业务目标保持一致，确保其支持可衡量的结果
  • 尽早考虑数据依赖关系和潜在的下游约束，包括上游系统的变化可能如何影响输出

结果：

数据驱动决策

将管道输出与具体用例相连接，确保系统为业务决策提供信息
更高效的管道设计

清晰的目标通过在流程早期指导架构和工具选型来减少返工

2. 识别并分析数据源

意图：
目标确定后，组织必须确定相关数据所在的位置，并建立跨系统的连接。数据源包括结构化的交易数据库，也包括非结构化和多模态来源（如文本、图像和音频）——几乎任何生成或存储数据的系统。 

实施方式：
为识别和准备数据源，团队应：

  • 使用自动发现工具扫描数据库、云存储流式系统和 Salesforce 等 SaaS 平台，以跨多个来源查找相关数据集
  • 基于定义好的目标和用例筛选数据集，专注于最相关的数据（包括新数据）
  • 按类型、敏感性、所有权和用途对数据资产进行分类和编目，创建集中、可搜索的清单
  • 分析数据集以评估其结构、完整性、新鲜度、重复情况和模式一致性

结果：

更快的数据发现

自动化扫描取代了人工搜索，减少了定位相关数据集所需的时间
更高的数据可见性

集中式目录提供了跨系统可用数据更完整、更新的视图
更可靠的源数据

分析和标准化减少了模式冲突和下游集成问题

3. 设计管道架构

意图：
此步骤确定数据如何从源系统移动到目标目的地，在实施开始之前定义管道的核心模式及运行要求。

实施方式：
为设计管道架构，团队应：

  • 记录依赖关系和所有权，使数据和工程团队能够理解系统如何交互以及谁负责管道的每个部分
  • 尽可能使用元数据和声明式配置来定义管道，使系统能够自动管理依赖关系并适应变化，而无需持续的人工干预

结果：

减少集成问题

提前规划数据移动和依赖关系有助于防止下游瓶颈和兼容性问题
更强的治理能力

尽早定义所有权、访问控制和元数据要求，有助于支持合规性和问责制

4. 摄取并验证数据

意图：
数据摄取管道必须处理大量数据，从批处理系统和实时数据流平台捕获原始数据。事件驱动架构在数据生成时即进行处理，因此数据团队必须确保传入的数据准确、完整，并可供下游使用。

实施方式：
为摄取和验证数据，团队应：

  • 使用增量加载模式（例如变更数据捕获，CDC）来高效处理更新，避免使源系统过载
  • 实施重试、缓冲和错误处理等控制机制，以保持可靠的管道性能、减少瓶颈，并建立更具弹性和自我修复能力的管道行为
  • 在数据进入管道时强制执行验证检查，检测重复、缺失值和模式不一致
  • 确保摄取过程是幂等的——即多次运行产生一致的结果——以防止在重试或重新处理时产生重复数据

结果：

一致且可靠的数据流

自动化数据摄取确保数据以可重复、可依赖的方式进入系统
更高的数据质量检查

早期验证减少了错误向下游传播
降低运营开销

自动化最大限度地减少了人工干预，并有助于减少人为错误

5. 开发转换逻辑

意图：
原始数据必须转换为结构化的、可用的格式，以支持数据分析和机器学习等用例。此步骤专注于将验证后的数据转换为下游系统能够解释并有效使用的输出。

实施方式：
为转换数据，团队应：

  • 通过数据构建工具 (DBT) 等平台跨数据集标准化转换，确保工作流之间的一致性和可复用性
  • 清洗和规范化数据，以解决不一致问题、标准化格式，并为下游使用准备数据
  • 确定最佳刷新策略：全量刷新每次运行重新处理所有数据，确保准确性但增加成本和运行时间。增量处理仅更新新增或变更的数据，提高效率但需要安全机制来捕获错误
  • 处理分布式环境中的数据倾斜和大规模聚合挑战

结果：

结构化且可用的数据

转换将原始数据转换为下游系统可解释的一致格式
更高的数据一致性

标准化工作流减少了数据集之间和团队之间的差异
更快的数据驱动决策

结构良好的数据支持可扩展的数据处理和及时的商业智能

6. 存储和整理数据

意图：
数据转换后，必须以支持可扩展性、可访问性和跨系统长期复用的方式进行存储和整理。

实施方式：
为存储和组织数据，团队应：

  • 在多种环境中部署存储系统，包括 AWS、Microsoft Azure、IBM Cloud云原生平台或本地基础设施
  • 使用暂存区以支持审计、重新处理以及在转换逻辑发生变化时的恢复

结果：

可扩展且可访问的数据存储

像 Snowflake 和 IBM watsonx.data 这样结构良好的系统 支持跨团队和应用程序的高效访问
更强的数据治理

元数据管理数据沿袭可以提供对数据使用方式的可见性和控制
更高的数据资产复用性

有组织的存储层使得跨用例共享和重用数据更加容易

7. 编排与调度工作流

意图：
编排协调跨更广泛数据生态圈的工作流，确保任务以正确的顺序和正确的时间运行。

实施方式：
为编排数据工作流，团队应：

  • 配置编排工具（包括 Apache Airflow、Prefect 或 Dagster 等开源工具）来管理和调度数据工作流
  • 启用并行处理和容错调度，以提高性能并确保工作流能够从故障中恢复
  • 基于时间、事件或上游数据可用性来调度和触发工作流
  • 将编排与 CI/CD 工作流集成，以支持跨环境的受控、可重复部署
  • 使用自动化工具协调执行，使数据团队能够管理端到端的管道操作。在高级环境中，AI 智能体可以动态编排工作流和数据交互。

结果：

协调的管道执行

编排确保任务跨系统以正确的顺序运行
减少瓶颈

并行处理和依赖关系管理提高了整体管道效率

8. 添加监控与告警

意图：
监控跟踪管道随时间的表现，提供数据流的可见性并在问题出现时将其显现。此步骤确保管道在跨系统运行时保持可观测性和响应能力。

实施方式：
为监控管道性能并设置告警，团队应：

  • 捕获关键指标，如数据新鲜度、吞吐量和错误率，以衡量管道性能

  • 在系统指标之外，监控数据质量信号，例如分布偏移和空值率

  • 对工作流进行检测，生成反映数据如何流经系统的信号

  • 同时监控基础设施层和数据层，以便将性能问题追溯到其源头

  • 配置告警和阈值，在指标偏离预期范围时通知团队

  • 启用实时告警和升级机制，以便在问题影响下游流程之前得到处理

结果：

早期问题检测

监控和实时告警有助于在问题跨系统传播之前识别（并解决）问题
提高管道可靠性

持续可见性减少了停机时间和性能下降
更高的运营透明度

可观测性提供了数据如何移动以及问题发生在何处的清晰视图，使调试更快、更有效

9. 确保可扩展性和性能

意图：
随着管道投入生产，它们必须能够随着数据量的增长而扩展，并支持跨系统和用户的稳定性能。

实施方式：
为确保可扩展性和性能，团队应：

  • 设计可扩展的数据处理方式，优化管道以应对分布式环境中不断增长的数据量和工作负载
  • 优化查询性能和数据访问模式，以支持跨数据仓库、数据湖和应用程序的高效检索
  • 利用分布式计算框架提高吞吐量并减少延迟
  • 实施工作负载管理和资源分配，以平衡性能、成本和系统需求
  • 考虑跨团队和应用程序的并发及工作负载隔离
  • 实现跨系统的高效数据访问，使下游应用程序、仪表板和机器学习模型能够实时消费数据

结果：

更快的数据访问和消费

优化后的管道支持实时决策和响应式应用程序，同时提供低代码无代码工具以实现数据访问的民主化
高效的资源利用

工作负载管理有助于平衡价格、性能和可扩展性

10. 投入运营、维护并迭代

意图：
最后一步是通过基于管道输出触发行动并建立反馈回路来持续改进性能，从而使数据管道投入运营。

实施方式：
为演进数据管道，团队应：

  • 根据管道输出触发行动，例如实时通知、自动化工作流或系统更新
  • 将管道与下游系统集成，简化跨应用程序和数据生态圈的端到端自动化
  • 建立反馈回路，捕获管道驱动行动的结果，并将结果反馈回模型、工作流和数据处理逻辑，为未来的决策提供信息
  • 实施防护措施，防止自动化行动引入意外的副作用
  • 在高级实现中自动化纠正行动，无需人工干预即可解决问题，实现日益自主的管道运营
  • 维护并记录管道逻辑，确保透明度、可复现性和更简便的故障排查
  • 通过优化工作流和适应不断变化的需求，持续迭代管道性能

结果：

端到端自动化

管道从处理数据发展到跨系统协调行动，无需人工干预
持续优化

反馈回路使得模型、工作流和数据处理的持续改进成为可能
减少人工干预

自动化将人力从修复问题转向改进系统性能

作者

Tom Krantz

Staff Writer

IBM Think

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

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