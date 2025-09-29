运营风险是企业和组织面临的四大风险类型之一，另外三种风险为战略风险、信用风险和市场风险。运营风险管理 (ORM) 意味着，需要识别、评估和缓解运营风险，以降低风险可能性和影响，从而尽量减少可能产生的损失。

以下是运营风险的几个例子，如果企业没有准备好管理这些风险，这些风险可能会让企业措手不及：

一家小型企业因主要客户延迟付款而面临现金流危机，难以支付工资和运营费用。

一段传播广泛的视频显示某品牌快餐连锁店的一家餐厅卫生条件不佳，这导致其客户信任度和销售额下降，面临公关危机。

一家软件公司面临知识产权侵权诉讼，带来法律费用、潜在损害，导致产品开发停止。

每家公司都面临着多种运营风险，从大体在组织控制范围内的风险（例如不遵守法规的风险）到完全超出公司能力甚至无法预测的因素（例如意外的疫情爆发）。

随着运营复杂性的上升，例如涉及众多系统和国家/地区的多种类型的运营，组织面临的风险也在增加，从而更有可能发生某种运营失误并影响组织的声誉或利润。